Dos alumnos del IES Bernat Guinovart de Algemesí logran la sexta plaza en la competición europea de FP

José Doria y Borja Pérez, alumnos del IES Bernat Guinovart de Algemesí, se han alzado con la sexta posición en el Euroskills, el campeonato de Formación Profesional más importante de Europa. Ambos han obtenido la Medalla de Excelencia en la competición que se celebró del 10 al 12 de septiembre en Herning (Dinamarca).

Doria (Algemesí) y Pérez (Alzira) ya se alzaron el año pasado con la medalla de oro en la modalidad de Robótica de la SpainSkills, la olimpiada de la FP celebrada en Madrid, por lo que se convertían en los representantes de España en el campeonato del mundo. Previamente el IES Bernat Guinovart había quedado campeón autonómico en 2023 en las especialidades de Mectrónica y de Sistemas Robóticos Integrados, un triunfo que le propició la clasificación para la fase estatal.

Ambos alumnos durante una de las pruebas de la competición. / Levante-EMV

Ambos, junto a la alcoiana Natalia López, se han convertido en los tres representantes de la Comunitat Valenciana que participaron en el equipo español. Los Euroskills han contado con cerca de 600 jóvenes procedentes de 33 países europeos que han competido en 38 modalidades profesionales distribuidas en seis sectores.

Doria y Pérez compitieron en la modalidad de "Robot Systems Integration", donde demostraron sus conocimientos en automatización industrial, integración de sistemas robóticos, neumática, hidráulica y programación. Ambos desarrollan sus carreras en empresas líderes del sector.

Tras varios días de pruebas, ambos, que han estado asesorados por Carolina Fuster, docente experta del propio IES Bernat Guinovart, han conseguido la sexta posición con un total de 700 puntos, es decir, sólo 28 por debajo de los vencedores.

El propio centro ha aprovechado para felicitarles en sus redes sociales por su participación en la competición.