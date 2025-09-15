Alzira inicia la recogida de residuos orgánicos con un sistema puerta a puerta para empresas

El Ayuntamiento de Alzira avanza en la implantación del conocido como "quinto contenedor" o contenedor marrón. Tras completar una primera experiencia piloto, ahora se generalizará la recogida selectiva de residuos orgánicos a través de un proceso en varias fases que comenzará por el sector empresarial.

Aunque el consistorio repartió decenas de contenedores marrones de tamaño reducido por la ciudad, todavía no había dado el gran paso de normalizarlos. A pesar de que el Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunitat Valenciana regulaba la obligación de que a partir del 1 de enero de 2020 todos los municipios y entidades locales debían haber implantado esta recogida selectiva, solo aquellos pueblos con un servicio de recogida puerta a puerta la aplicaban. El resto se han sumado progresivamente.

Al respecto, el concejal de Servicios para la Ciudad, Enrique Montalvá, ha insistido en que la ciudad debe cumplir con las normas europeas para "evitar sanciones que pueden llegar a los dos millones de euros". Del mismo modo, ha subrayado que un correcto reciclaje va acompañado de una tasa menor. "Debemos reciclar y reutilizar al máximo", ha añadido.

El ayuntamiento prevé poner en marcha, en cuestión de semanas, la primera fase de la implantación del contenedor marrón entre los que se consideran grandes productores: comercios e industrias. Según ha detallado Fernando Martínez, técnico de la empresa Sistemas Medioambientales, se repartirán cubículos de 120 litros que se recogerán cada día en la puerta de la misma empresa. Además, la ruta que se creará se adaptará a los horarios de cada negocio.

Lector de tarjetas

Una vez completada esta fase, se instalarán los contenedores marrones en las islas de reciclaje del casco urbano para extender la recogida selectiva también a los hogares. En la actualidad, ya hay algunos a disposición de los vecinos, aunque no son los definitivos. Estos serán de mayor tamaño y contarán con un lector de tarjetas, que servirán de llave para su apertura. Estas se deberán solicitar al consistorio, aunque todos los detalles se facilitarán a la ciudadanía a través de la correspondiente campaña informativa.

Tanto Montalvá como Martínez han insistido en que se debe apostar por implantar economías circulares y sostenibles, ya que "enterrar los residuos tiene un coste económico y medioambiental" y, en consecuencia, "hay que darles una utilidad".

"Los contenedores van numerados y las lecturas que nos permitirán los que se instalen en la ciudad permitirán realizar un mejor control. No vale la filosofía de 'como yo pago, ya no hago nada'. Tenemos que hacer las cosas bien. El que mejor haga las cosas, pagará menos. Y si no las hacemos bien, pagaremos más", ha señalado Montalvá.