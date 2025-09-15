El arte resiliente de una creadora de Algemesí conquista el Premio A&G

La artista de Algemesí María Esteve Trull se ha alzado con el Premio de Arte de A&G, un reconocimiento dotado con 6.000 euros que apoya anualmente a artistas emergentes españoles y que busca promover y difundir sus obras. Esteve se ha impuesto con su creación "El camino del tiempo" a cerca de 150 candidatos que se han presentado en esta quinta edición, por lo que su obra pasa a formar parte de esta colección.

El reconocimiento supone "un impulso" para la artista de Algemesí, que se vio afectada por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Su vivienda situada en Algemesí se vio afectada por el lodo y el agua, mientras que su estudio en Guadassuar también estuvo dañado por la riada. "Tengo suerte de que la obra estaba en la buhardilla, por lo que se salvó, aunque afectó a algunos materiales que tenía en la planta baja", reconoce.

Esteve se centra en "El camino del tiempo" en la naturaleza y el paisaje. Señala que la idea surgió tras su primer viaje en avión. "Empecé en 2020 con un proyecto pequeño, pero poco a poco se fue haciendo más grande", señala. Su obra no sólo refleja una mirada urbana, sino también el paisaje más natural que se encuentra en cada una de sus rutas senderistas.

La artista, durante el proceso de creación de la obra. / Levante-EMV

"El acto de caminar ha sido un recurso creativo que comprende tanto el medio urbano como el natural. El suelo es el propio espacio de creación captando fragmentos que nos evocan a vistas aéreas, mapas y cartografías imaginarias", afirma. Así, mediante la técnica del 'frottage', que consiste en colocar un trozo de tela sobre un objeto con textura y luego frotar un lápiz sobre la superficie para transferir la textura y la forma del objeto al dibujo, Esteve ha creado su obra. "La gente se queda descolocada al ver que estoy recreando las piedras o el suelo", reconoce.

Nuevos proyectos

La premiada reconoce que "dedicarse al arte es complicado", por lo que "estos premios suponen un impulso a la producción y a seguir apostando por la creación y, además, otorgan visibilidad". Tras este galardón, la artista ya proyecta nuevos trabajos y creaciones.

El próximo seguramente se centrará en la catastrófica dana y en los cambios que ha producido en el paisaje. "Me guardé un poco de barro y de tierra para trabajar más adelante la memoria y el paisaje alterado tras la dana", recalca.

Esteve inaugura la próxima semana una exposición en la galería Thema, bajo el título "Transitar la huella. Coreografía del paisaje" e invita a todas las personas a disfrutar de su obra comisariada por Jorge Cueto.