La artista Teresa Roig retrata a Puchades en el concurso de paellas de Sueca
La familia del futbolista pudo disfrutar en primera persona de la creación
Levante-EMV
El ecuatoriano Tomás Angulo, del restaurante Sabor Amar Paellas, concentró ayer todas las miradas y elogios al alzarse con la mejor paella del mundo en la 64 ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana. Sin embargo, otra de las participantes también captó la atención del jurado y todos los presentes con su particular homenaje a uno de los futbolistas más queridos de la localidad.
Teresa Roig, artista de Alginet, dibujó el rostro del mítico futbolista del Valencia CF Antonio Puchades en su paella con motivo del centenario de su nacimiento. Roig ha explicado que la creación la realizó con arroz negro y salsas comestibles. En la paella, se podía apreciar el rostro de Puchades y el número cien con motivo del centenario de su nacimiento.
La familia del futbolista pudo apreciar de primera mano la creación y agradeció a la artista la creación. "La familia de Puchades estaba muy emocionada con el retrato de su tio", reconocía Roig.
