Una asociación felina de Carcaixent recauda 800 euros para los animales afectados por los incendios
La entidad ha donado el dinero a Burrolandia y a la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales
La asociación Dignitat Gatuna de Carcaixent ha conseguido recaudar 800 euros en poco más de 20 días para ayudar a las protectoras y a los animales afectados por los incendios de este verano.
La entidad ha entregado 400 euros para Burrolandia, un santuario madrileño que acoge a cerca de cien burros. El centro de preservación, que abrió sus puertas en 1996, se encuentra en Tres Cantos (Madrid), por lo que se vio afectado por el fuego. Dignitat Gatuna ha decidido donar el dinero a este "santuario que cuida con amor y respeto a burros y otros animales rescatados".
Los otros 400 euros han sido donados a la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, que "trabaja sin descanso por los animales más vulnerables en Extremadura". Esta entidad, fundada en 1994, cuenta con cerca de 200 socios y voluntarios que luchan contra el abandono de animales.
La entidad agradece la generosidad de todas las personas que se han volcado con la causa. "Hace unas semanas hicimos un llamado urgente a la solidaridad para ayudar a asociaciones afectadas por los incendios. Ua vez más, demostrasteis que el amor y la empatía no tienen límites", reconocen.
Dignitat Gatuna inició esta campaña para devolver la ayuda que recibió la Comunitat Valenciana tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. "Sabemos bien lo que se siente cuando todo arde a tu alrededor. Muchas protectoras, granjas y familias lo han perdido todo. Necesitan ayuda urgente para salvar vidas y empezar de nuevo", reconocía.
La asociación felina reconoce que, tras esta primera donación, el objetivo es seguir recaudando dinero para entregarlo a otras entidades afectadas por el fuego. "Si sigue habiendo más donaciones, seguiremos dando. Creemos que esta primera donación ha sido muy buena", insiste.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- Capturas de decenas siluros confirman la multiplicación de esta especie depredadora en el Magro tras la dana
- La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
- Captan desde la Ribera una supercélula que recorre la Safor
- Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives
- Interceptan en Turís a un vehículo que superaba en 101 km/h la velocidad permitida
- Vaivén: El alcalde de Cullera cocina paella para una televisión alemana
- Dos heridos al precipitarse un coche por una ladera de más de 20 metros en la carretera de la presa de Tous