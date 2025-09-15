Una asociación felina de Carcaixent recauda 800 euros para los animales afectados por los incendios

La asociación Dignitat Gatuna de Carcaixent ha conseguido recaudar 800 euros en poco más de 20 días para ayudar a las protectoras y a los animales afectados por los incendios de este verano.

La entidad ha entregado 400 euros para Burrolandia, un santuario madrileño que acoge a cerca de cien burros. El centro de preservación, que abrió sus puertas en 1996, se encuentra en Tres Cantos (Madrid), por lo que se vio afectado por el fuego. Dignitat Gatuna ha decidido donar el dinero a este "santuario que cuida con amor y respeto a burros y otros animales rescatados".

Los otros 400 euros han sido donados a la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, que "trabaja sin descanso por los animales más vulnerables en Extremadura". Esta entidad, fundada en 1994, cuenta con cerca de 200 socios y voluntarios que luchan contra el abandono de animales.

La entidad agradece la generosidad de todas las personas que se han volcado con la causa. "Hace unas semanas hicimos un llamado urgente a la solidaridad para ayudar a asociaciones afectadas por los incendios. Ua vez más, demostrasteis que el amor y la empatía no tienen límites", reconocen.

Dignitat Gatuna inició esta campaña para devolver la ayuda que recibió la Comunitat Valenciana tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. "Sabemos bien lo que se siente cuando todo arde a tu alrededor. Muchas protectoras, granjas y familias lo han perdido todo. Necesitan ayuda urgente para salvar vidas y empezar de nuevo", reconocía.

La asociación felina reconoce que, tras esta primera donación, el objetivo es seguir recaudando dinero para entregarlo a otras entidades afectadas por el fuego. "Si sigue habiendo más donaciones, seguiremos dando. Creemos que esta primera donación ha sido muy buena", insiste.