Braulio Correal: "Facilitamos demasiado las cosas al rival"

Tercera derrota en tres jornadas del Family Cash Alzira FS, esta vez por 5-2 en Pamplona contra un Osasuna Magna Xota que mostró mayor velocidad de juego y menos fisuras que el equipo alzireño. “El resultado fue demasiado abultado para lo que fue el partido. El equipo entró bien en los primeros diez minutos”, explicaba el técnico alzireño, Braulio Correal. De hecho, antes del primer minuto ya se produjo el primer disparo del Family, que tocaba y controlaba el juego. En el minuto 9 Darrieer conectó un fantástico chut desde lejos en diagonal para abrir el marcador. Sin embargo, el Osasuna iba creciendo y obligaba a Pereira a hacer cada vez más paradas. Solo le duró dos minutos la alegría al Family cuando Ivi no llegó a completar el pase en una contra tres para uno y en la contra-contra Ortas obtuvo el empate.

“En ese tramo antes del descanso estuvimos peor. Pecamos de no asegurar los balones en los pívots y propiciamos contras innecesarias cuando estábamos cómodos en el partido. Facilitamos demasiado las cosas al rival”, incidió Correal.

Para colmo, el segundo acto empezó con el 2-1 pamplonés. Con un excelente pase cruzado de veinte metros de Cerviño, Pachu remontó. Los alzireños no cejaron en el empeño. Yunii se encontró con un paradón de Llamas y Pablo García casi llegó en línea de gol. Segundos después, en el ecuador de la segunda parte, Ivi deshizo el error de la primera parte con un chut que dio en Korsun y logró el empate. “Desgraciadamente, el 3-2 nos hizo mucho daño. Ellos juegan a una velocidad mayor a la nuestra”, comentó Correal.

"Nos pesa el debut de muchos jugadores en la categoría" Braulio Correal — Entrenador del Family Cash Alzira FS

Los ribereños tuvieron ocasiones, pero en otra contra Ortas materializaba el 4-2. “Fuimos blanditos acompañando las contras y teníamos que ser más contundentes cortándolas”, añadió el técnico. Con el juego de cinco, el portero local Asier Llamas logró el 5-2 definitivo. “Hay que cerrar las situaciones de superioridad. Nos pesa el debut de muchos jugadores en la categoría. Se están viendo mejorías pero no hay que inventar pases que se nos vuelven en contra”, concluyó Braulio.

De tres partidos en ocho días se pasa a un fin de semana sin jornada de liga por la disputa de un amistoso de la Selección Española contra Armenia precisamente en la cancha donde ha jugado el Family. El conjunto alzireño volverá a la competición el sábado 27 a las 18’30 recibiendo al FC Barcelona, que es colíder al sumar siete de los nueve puntos en disputa.