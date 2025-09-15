Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comer la mejor paella del mundo cuesta entre 20 y 25 dólares en Quito

El ganador del concurso de Sueca regenta en Ecuador un catering especializado en realizar demostraciones con arroces

Tomás Angulo: "Cocinamos para grupos de entre 15 y 30 personas, siempre en vivo, para que los participantes conozcan el respeto que merece esta receta"

Tomás Angulo y la ayudante de cocina Karina Iturralde, el domingo, al conocer el fallo del jurado que les otorgaba el primer premio.

Tomás Angulo y la ayudante de cocina Karina Iturralde, el domingo, al conocer el fallo del jurado que les otorgaba el primer premio. / Eduardo Ripoll

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

La 64.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca vivió este domingo una de sus jornadas más emocionantes al proclamar como ganador a Sabor a Mar Paellas, un catering ecuatoriano que ha logrado llevar la cultura gastronómica valenciana al otro lado del Atlántico.

Así cocina una paella el cocinero ecuatoriano que ha ganado el concurso de Sueca

“En realidad no es una sorpresa, aunque sí difícil de creer”, confiesa Tomás Angulo, responsable del restaurante ganador, todavía emocionado tras recibir el máximo galardón. “Nos hemos esmerado en dar lo mejor, con dedicación, esfuerzo y un excelente asesoramiento. Ganar este primer premio nos llena de alegría y esperamos que tenga sus frutos”.

Sabor a Mar Paellas no es un restaurante convencional. Se trata de un catering especializado en showcooking de arroces en vivo y paellas, donde enseñan en Ecuador la cultura que gira en torno a este plato emblemático de la gastronomía valenciana. “Hacemos paellas para grupos de entre 15 y 30 personas, siempre en vivo, para que los asistentes conozcan el proceso y el respeto que merece esta receta”, explica Angulo.

Ingredientes importados de España

El compromiso con la autenticidad es absoluto: los ingredientes, importados desde España, elevan el coste medio de una ración. “Una auténtica paella, con productos españoles de la mejor calidad, puede costar entre 20 y 25 dólares por persona”, señala.

Tomás Angulo, en un demostración con un grupo de clientes en Ecuador.

Tomás Angulo, en un demostración con un grupo de clientes en Ecuador. / Levante-EMV

Angulo asegura que la clientela es muy variada: “Atendemos a gente de buen gusto, conocedora de la cultura de la paella, pero también a quienes desean aprender y disfrutar de una experiencia única”. Ahora, tras su triunfo en Sueca, confían en que la fama del premio multiplique el interés en su propuesta.

Angulo y su ayudante, el domingo, durante el concurso de Sueca.

Angulo y su ayudante, el domingo, durante el concurso de Sueca. / Joan Gimeno

El logro de Sabor a Mar Paellas reafirma el carácter internacional del certamen suecano, que este año ha reunido a cocineros de varios continentes. El jurado, compuesto por expertos en gastronomía y representantes del mundo arrocero, destacó el equilibrio perfecto del arroz, el punto de socarrat y la fidelidad a la receta tradicional.

Con este reconocimiento, Ecuador se suma a la lista de países que han demostrado que la paella valenciana, nacida en las marjales del Xúquer, es hoy patrimonio cultural y gastronómico universal.

