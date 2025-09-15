Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Èxit en la nova campanya dels bons per a reactivar el comerç local

En tan sols deu dies s'han cobert totes les cites i l'ajuntament ha iniciat este dilluns la venda

S'han emés 1.250 bons valorats en 100 euros cadascun, dels quals el ciutadà aporta 60 i l'ajuntament els 40 restants

La regidora Gemma Alós, dreta, en la distribució dels bons per reactivar el comerç.

La regidora Gemma Alós, dreta, en la distribució dels bons per reactivar el comerç. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA, ha posat en marxa una nova edició dels bons de comerç que ha estat tot un èxit. El 5 de setembre passat es va obrir el termini per a adquirir la cita prèvia i en tan sols 10 dies s’han cobert totes les cites.

La regidora de Comerç, Gemma Alós, ha estat en el primer dia de venda en què els ciutadans han pogut adquirir els primers bons. L’edil ha destacat «la importància d’estes iniciatives que ajuden tant al ciutadà com al comerç local. Cal destacar que des de 2020 s’han entregat un total de 14.000 bons, cosa que ha suposat una injecció al comerç local de 1.200.000 euros».

Idea acull la venda dels bons.

Idea acull des d'este dilluns la venda dels bons. / Levante-EMV

En esta ocasió, es tornen a emetre 1.250 bons valorats en 100 euros cadascun i se’n podran beneficiar totes les persones que vulguen fer les seues compres als comerços d’Alzira. Dels bons de comerç, el ciutadà aportarà 60 euros i l’Ajuntament d’Alzira els 40 euros restants. La compra de bons està limitada a una unitat per persona, per tal d’arribar a la major quantitat de persones possible.

Des del departament d’IDEA recorden que en acabar la venda de bons, en cas que hi haja persones que no hagen acudit a la seua cita, s’obrirà un segon període de cita prèvia per a posar a la venda els bons que s’hagen quedat per vendre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents