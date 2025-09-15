Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Fallas llegarán el próximo año hasta Logroño

El colectivo ribereño Fallers pel Món llevará la música, la pólvora, la indumentaria tradicional y los monumentos a la ciudad riojana el próximo mes de abril

Uno de los monumentos plantado por Fallers pel Món.

Uno de los monumentos plantado por Fallers pel Món. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Ribera puede presumir de tener el calendario fallero más amplio. Sus localidades celebran la festividad a lo largo de varias semanas y, desde hace unos años, también la exportan. El colectivo Fallers pel Món continuará su tradición y, el próximo mes de abril, llevará la esencia de las Fallas hasta Logroño.

La asociación nacida en la Ribera realizará el próximo año su decimotercer viaje. Inició su andadura el año 2013 en Ávila y, desde entonces, solo la pandemia ha frenado su deseo de celebrar las Fallas en cada rincón del país.

El pasado fin de semana, Fallers pel Món celebró su acto de presentación de representantes y de la ciudad que acogerá en abril la caravana con los miles de falleros que cada año participan en la iniciativa. La representante mayor, Azahara Martínez (de Puçol), estará acompañada por su madrina, Dafne Jaijo (de Cullera), y por una representante infantil, Karen Garcia (de Carlet).

Música, pólvora y gastronomía valenciana acompañarán a uexpediciónión que plantará y quemará un monumento en Logroño los días 10, 11 y 12 de abril. La ciudad riojana se suma, así, a una lista que integran: Ávila, Granada, Toledo, Córdoba, Zaragoza, Salamanca, Andorra, Ávila, Ciudad Real, Almería y Cartagena. Todas ellas ya han sido anfitrionas de las Fallas más viajeras.

