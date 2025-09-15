El IGN registra dos terremotos en el entorno del pantano de Tous
Uno se produce en término de Sumacàrcer el domingo y otro este lunes en Quesa, ambos de baja intensidad
Alzira
El entorno del pantano de Tous ha registrado dos terremotos en días sucesivos, uno domingo y otro este lunes. En ambos casos, se trataba de temblores de baja intensidad.
Según el Instituto Geográfico Nacional, el primero de los seísmos se produjo en la madrugada del domingo, a las 02:41 horas. Se registró en el término de Sumacàrcer y su intensidad alcanzó los 1,8 grados en la escala de Richter.
El segundo de ellos se ha detectado a las 08:06 de la mañana de este lunes en término municipal de Quesa. En esta ocasión, fue de menor magnitud, ya que solo fue de 1,5 grados.
