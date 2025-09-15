Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IGN registra dos terremotos en el entorno del pantano de Tous

Uno se produce en término de Sumacàrcer el domingo y otro este lunes en Quesa, ambos de baja intensidad

Terremotos registrados en las últimas horas.

Óscar García

Alzira

El entorno del pantano de Tous ha registrado dos terremotos en días sucesivos, uno domingo y otro este lunes. En ambos casos, se trataba de temblores de baja intensidad.

Según el Instituto Geográfico Nacional, el primero de los seísmos se produjo en la madrugada del domingo, a las 02:41 horas. Se registró en el término de Sumacàrcer y su intensidad alcanzó los 1,8 grados en la escala de Richter.

El segundo de ellos se ha detectado a las 08:06 de la mañana de este lunes en término municipal de Quesa. En esta ocasión, fue de menor magnitud, ya que solo fue de 1,5 grados.

TEMAS

