Justo empate del Alzira con el Crevillent mientras el Castellonense cae en Torrellano

Regular jornada para los dos equipos de la Ribera.El Alzira empató a uno contra el Crevillent y el Castellonense perdió 2-0 en Torrellano, que colidera la clasificación con el At. Saguntino.

Justo empate a puntos entre la UD Alzira y el Crevillent. Ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse el triunfo y al final, una acción desafortunada de Dolz y un gol de rebote permitieron marcar a los dos equipos. El Alzira salió con Dolz; Carles Marco, Boronat, Castañeda, Bono, Abraham; Leo, Cristian; Bueno, Santi y Traver.

El principio de la primera parte fue para el conjunto blaugrana, que llevaba el control del partido. Ya en el primer minuto Bono pudo marcar de cabeza. A los 9 minutos Traver se internó por la izquierda hasta la línea de fondo, abrió el balón pero Santi remató alto. Minutos después la llegada sería por la derecha. Abraham centró, pero Bueno no acertó la dirección del cabezazo. Pasado el ecuador del primer acto, el Crevillent empezó a sacudirse el dominio y a llegar al área alzirista. Domin tuvo la primera ocasión blanquiazul con un tiro desde la media luna que se le fue alto. Dos minutos después la ocasión estuvo en el área visitante. Bueno recibió un buen pase interior pero se abrió mucho y el disparo con pierna izquierda no tuvo suficiente fuerza. Los visitantes iban a hacerse fuertes y en un error defensivo, el Crevillent montó un ataque rápido, Domi se la dio a Josemi pero Boronat se adelantó muy bien. Minutos más tarde, con otro error, ahora por la izquierda, hubo otro centro al que se interpuso Castañeda y el balón pegó al palo.

Para afrontar la segunda parte, los entrenadores no hicieron cambios pero fue el Crevillent quien salió mejor. El ex del juvenil alzirista, Lázaro, chutó ligeramente desviado desde la media luna. Paredes realizó los primeros cambios retirando a Santi y Traver por Adi y Vassi. En el 62, el recién incorporado Galindo chutó raso y el alto e irregular césped hizo una mala pasada a Dolz y el balón le sobrepasó. Un minuto después paró fácilmente el disparo de Domin desde la frontal y en el 69 sacó una gran mano para rechazar el remate de Mario Izquierdo.

Los siguientes cambios fueron los de Traver y Boronat por Lucas y Jorge Ruiz y Paredes realizó varios cambios importantes en la estructura. Abraham pasó al central derecho para que Ruiz estuviera en la banda izquierda. En punta jugaron Lucas, Adi y Vassi. Los azulgranas mejoraron y volvieron a pisar el área visitante. A once para la conclusión, Abraham puso un centro envenenado que salió ligeramente por encima del larguero. El justo empate llegó en el 86. Cristian empalmó un disparo viniendo desde la media luna y Lucas lo desvió con el talón a gol. A segundos para la conclusión del tiempo añadido Carlos Marco disparó de lejos y se le fue ligeramente desviado.

El próximo partido se jugará el sábado a las 18h. en el Camilo Cano de la Nucía.

Por su parte, el Castellonense sufrió un duro revés con dos golazos. “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y sacamos una versión muy baja de nosotros mismos. No nos adaptamos al terreno de juego -que no estaba en buenas condiciones- y dimos muchas facilidades”, explicó Iñaki Rodríguez. El técnico castellonense salió con Jorge García; Sancho, Enrique, Badal, Sergi; Siscar, Samper, Murillo, Joe; Iker y Germán. “En la primera parte estuvimos muy imprecisos, nos costaba encontrar estructuras para atacar, ganar duelos, pérdidas de balón que nos supuso el 1-0 de falta”.

En la segunda parte el equipo tuvo buenas ocasiones con un larguero de Carles Siscar o un palo de Joe “pero seguíamos sin estar bien”. Sin embargo, a veinte minutos para el final, con un disparo desde la línea del centro del campo (60 metros) llegó el 2-0. Los albinegros recibirán el domingo a las 18’15 h. al Recambios Colón de Catarroja.