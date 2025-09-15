Vaivén
Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
El ayuntamiento y la peña organizadora lamentan el incidente y señalan que "la selección musical realizada por el DJ es responsabilidad suya"
El último fin de semana de las fiestas patronales de Carlet ha estado marcado por la polémica. El DJ que pinchaba la noche del sábado puso la canción "Pedro Sánchez, hijo de p...", un tema que ha generado un gran malestar entre el público asistente y el PSPV de Carlet.
Los socialistas de la localidad han manifestado su denuncia en redes sociales. "No sé en qué momento le pareció gracioso o indispensable insultar al presidente del Gobierno en un lugar público y cobrando del dinero de todos los vecinos de Carlet", lamentaban.
El Ayuntamiento de Carlet y la peña organizadora de las fiestas, por su parte, también han emitido un comunicado en el que se desvinculan de los hechos. "Lamentamos el incidente ocurrido en la última discomóvil de las fiestas y manifestamos que la selección musical realizada por el DJ es responsabilidad exclusiva suya", explican a la vez que manifiestan su rechazo ante cualquier insulto. "Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto institucional y con unas fiestas basadas en la convivencia y la tolerancia", concluyen.
