Sumacàrcer registra más terremotos en lo que va de año que toda la Ribera en el mismo período de 2024

Solo Sumacàrcer ha registrado ya más terremotos en lo que va de año que la Ribera al completo en el mismo periodo de 2024. El número de seísmos ha crecido en el último año, aunque la gran mayoría pasan desapercibidos, pues se trata de temblores de muy baja intensidad.

De hecho, es habitual pensar que se producen más terremotos que hace varias décadas. Sin embargo, lo que sucede tiene su explicación en la tecnología: los sistemas de detección son ahora más refinados, por lo que se detectan movimientos de placas tectónicas que antes ni siquiera se notaban. Además, se instalan en más puntos que antes.

No obstante, buena parte de los terremotos registrados en lo que va de año han tenido intesidades muy bajas. Solo cinco de los treinta y seis que figuran en la base de datos del Instituto Geográfico Nacional alcanzaron o superaron los 2,5 grados en la escala de Richter: Sumacàrcer (7 de enero, 2,6), Gavarda (9 de enero, 2,5), Sumacàrcer (11 de enero, 2,5), Almussafes (1 de julio, 2,7) y Montserrat (27 de agosto, 2,5). Por normal general, aunque existen excepciones, a partir de los tres grados ya son perceptibles por la población, mientras que es a partir de los cinco cuando pueden producirse daños.

Como ya ha informado en el pasado Levante-EMV, la zona del Vall del Xúquer es la que, a juicio de los técnicos, tiene un mayor riesgo de sufrir un terremoto más grave. De hecho, la gran mayoría de los temblores registrados este año se han producido en esta parte de la Ribera. Sumacàrcer suma nueve, por los ocho de Antella. Tous llega a cinco; mientras que Beneixida, a tres. A estos hay que añadir dos más en Gavarda.

Sin embargo, y a pesar de todo, los expertos han reiterado en numerosas ocasiones que ni el número de terremotos ni su intensidad representan un peligro por ellos mismos. De hecho, se registran pequeños seísmos por toda España cada día sin que se perciba el más ligero de los temblores. Estos se deben al desplazamiento de la placa tectónica sobre la que se encuentra la comarca.

Sí que existen en el pasado, no obstante, episodios que ocasionaron graves desperfectos, aunque en ocasiones muy puntuales. Uno de los más antiguos sobre los que se han localizado registros se dio durante los días navideños de 1396. La magnitud fue tal que se desplomaron numerosos edificios en Sueca, Riola y Alzira. También se produjeron dos episodios significativos en el siglo XVIII, concretamente en los años 1748 y 1779, y otros tantos en la siguiente centuria, en 1856 y 1875.