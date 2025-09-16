Adjudican el nuevo puente para evitar inundaciones en Alzira, aunque las obras aún se demorarán 5 meses

La constructora sevillana Arpo será la encargada de ejecutar el proyecto de ampliación del barranco de la Casella y la construcción del nuevo Pont de Xàtiva, una actuación que busca reducir el riesgo de inundación en el casco urbano de Alzira, aunque el inicio de las obras todavía se demorará alrededor de cinco meses, mientras que el plazo de ejecución global del contrato es de 17 meses.

La Conselleria de Agricultura ha adjudicado en agosto a esta mercantil tanto la redacción del proyecto como las obras por un importe similar al tipo de licitación, en este caso, 3.994.815 euros (4.833.729 con IVA) y la empresa trabaja actualmente en la redacción del proyecto, que deberá estar finalizado y supervisado en un plazo de tres de meses. Una vez aprobado, las obras comenzarían aproximadamente mes y medio después, según fuentes de la conselleria. Las cláusulas de la contrata establecen que, a partir de ese momento, las obras deben estar ejecutadas en un plazo máximo de catorce meses.

Las obras se financiarán con los cinco millones de euros asignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para mejorar la seguridad de Alzira contra inundaciones, gracias a las gestiones realizadas por la Federació d’Associació de Veïns d’Alzira con diferentes grupos parlamentarios que se materializaron en una enmienda de Esquerra Republicana. El Gobierno asignó los fondos a la Dirección General del Agua que, durante meses, ha negociado con los ayuntamientos de Alzira y Carcaixent la reordenación que comporta el derribo del actual Pont de Xàtiva -el paso de la antigua CV-41 sobre el barranco de la Casella- que actualmente representa un cuello de botella en caso de crecida y supone un punto crítico en materia de inundaciones.

Tres ofertas

Tres constructoras pujaban por esta contrata, que la conselleria ha adjudicado a Arpo, que ofrecía el tramo más largo de ampliación de encauzamiento (45,10 m), según se desprende de la información publicada en la plataforma de contratación. La propuesta ha provocado incluso un requerimiento de la Administración para que justificara lo que consideraba una oferta «anormalmente baja» y que la mercantil ha defendido en base a «los ahorros en los procedimientos de construcción de su alternativa, que permiten menos costes de material y personal».

El anteproyecto que servirá de base a esta actuación contempla la demolición del actual Pont de Xàtiva y la construcción de un nuevo paso más amplio aguas arriba y la reordenación del enlace entre la CV-50 y la actual avenida de Carcaixent (antigua CV-41), que conservará el acceso desde la CV-50 por este punto.

La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira ha cuestionado que, pese al derribo del puente actual, la ampliación del barranco en ese tramo será mínima, por lo que no alerta de que no se resuelve el actual cuello de botella. El Ayuntamiento de Alzira, por su parte, busca financiación para dos obras complementarias, una rotonda de distribución del tráfico hacia la carretera de Carcaixent y el polígono de Materna y una pasarela peatonal de acceso a las viviendas de esta barriada.