Vaivén
Alberic reconoce la labor de sus hornos con el premio Mona d'Or en los galardones del 9 d'Octubre
El consistorio premia a cuatro vecinos y entidades por sus trayectorias
Levante-EMV
El 9 d'Octubre es un día de celebración, pero también de reconocimientos por parte de los consistorios. El Ayuntamiento de Alberic suma este año un nuevo galardón a sus premiados.
El consistorio ha creado el premio Mona d'Or para reconocer el trabajo de los panaderos, ya que la localidad de Alberic siempre ha destacado por ser la cuna de la mona de Pascua. El ayuntamiento, en esta primera edición, reconoce a Joaquin Fabra García, que se jubila tras estar al frente del Forn de Ximo desde hace casi 50 años. "El 9 d'Octubre le rendiremos el homenaje que merece cada una de las personas que han convertido Alberic en el pueblo de la mona", reconoce el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, en sus redes sociales.
Completan el listado de premiados el deportista Julián Miralles, el pianista Xavier Torres, la profesora María Amparo Giménez y la agrupación Juniors Santa Bàrbara.
