Alcàntera impulsa la participación de las mujeres en el ámbito público

El Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer pone en marcha la creación de la Red de Mujeres, un proyecto que tiene como objetivo diseñar un espacio de encuentro entre iguales donde compartir vivencias, favorecer el intercambio de ideas y generar nuevas formas de socialización. La iniciativa busca dar voz y presencia a las mujeres en el ámbito público, canalizando su participación en un espacio estable.

El programa contempla varias acciones clave: una campaña de difusión sobre la participación ciudadana; la creación de un grupo motor encargado de impulsar y dar continuidad al proyecto; la dinamización de una encuesta para elaborar un diagnóstico inicial de necesidades e intereses; y la celebración de una jornada presencial donde reunir todas las mujeres interesadas a formar parte del proyecto.

Del proceso de creación se extraerá un informe de resultados que recogerá las principales conclusiones y servirá como base para la constitución formal de la Red de Mujeres de Alcàntera de Xúquer, asegurando así su funcionamiento futuro y su consolidación como espacio de transformación municipal.

El ayuntamiento anima a todas las mujeres del municipio a sumarse a la Red, con la voluntad de avanzar hacia una población más participativa, inclusiva y cohesionada, donde las voces femeninas tengan un papel fundamental en el desarrollo comunitario.