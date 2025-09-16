Alzira celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb activitats per a tota la ciutadania
L’objectiu és conscienciar sobre la importància de promoure una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient
L’Ajuntament d’Alzira se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat, que té lloc del 16 al 22 de setembre, amb una completa programació d’activitats dirigides a tots els públics. L’objectiu és conscienciar sobre la importància de promoure una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient, fomentant la participació de la comunitat educativa i de la ciutadania en general.
La programació s’ha presentat hui amb la plantació de 20 arbres a l’entorn segur del CEIP Ausiàs March i la posterior roda de premsa per a presentar les activitats de Setmana de la Mobilitat, on han intervingut l’alcalde d’Alzira Alfons Domínguez junt a tècnics municipals, la regidora d’Educació, Virtuts Piera, la directora de l’escola , Maria Ramírez, junt a la presidenta de l’AFA Casandra Talamante.
Durant tota la setmana, els centres educatius acolliran tallers de sensibilització i plantacions de plantes. També s’ha programat una ruta en bicicleta amb la col·laboració de Creu Roja i la Universitat La Florida. Paral·lelament, es duran a terme enquestes a peu de carrer i una taula rodona sobre mobilitat urbana amb la participació de l’Associació de Jubilats i Pensionistes El Xúquer, amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes per a millorar la mobilitat a la ciutat.
El punt àlgid de la programació arribarà el dilluns 22 de setembre amb la celebració del Dia Europeu Sense Cotxes. Diversos carrers pròxims als centres escolars es tancaran al trànsit per fomentar els desplaçaments a peu i donar visibilitat a alternatives al vehicle privat. A més, s’organitzaran tallers sobre l’ús segur dels patinets elèctrics, en col·laboració amb la tenda Casella Mobile, i el servei d’autobús urbà serà gratuït durant tota la jornada. La programació es completa amb les xarrades de Paco Tortosa, geògraf i expert en mobilitat sostenible, autor de nombroses publicacions sobre ciclisme i urbanisme, que impartirà sessions en diversos centres educatius per a conscienciar sobre els beneficis d’una mobilitat més activa i respectuosa amb l’entorn.
Amb esta iniciativa, Alzira reafirma el seu compromís per una ciutat més saludable, sostenible i amable, on les persones siguen el centre de les polítiques de mobilitat.
PROGRAMACIÓ COMPLETA D'ACTIVITATS – SETMANA DE LA MOBILITAT
Dimarts 16 de setembre
10:00 h – CEIP Ausiàs March
Plantació d’arbres amb l’alumnat. Es plantaran 20 exemplars amb la participació activa dels xiquets i xiquetes del centre.
11:00 h – CEIP Ausiàs March
Presentació oficial i roda de premsa de la Setmana de la Mobilitat a càrrec de l’Alcalde.
Es lliuraran enquestes a tots els centres educatius per conéixer l'opinió de l'alumnat sobre la creació de més zones per a vianants i carrils bici. Les enquestes es recolliran el dia 22 per a la seua anàlisi.
Dimecres 17 de setembre
09:00 h – CEIP L’Alborxí
Taller de seguretat viària a càrrec de Manolo Jorques, president de la Penya Ciclista Amunt Alzira.
11.30h – CEE Carmen Picó
Activitat sobre seguretat viària a càrrec de l’agent tutor Juan Bautista Hurtado.
9.30 -11:00 – Zona del mercat ambulant
Realització d’una enquesta a peu de carrer per conéixer l'opinió de la ciutadania sobre la creació de més espais per a vianants i carrils bici.
Dijous 18 de setembre
10:00 – 11:30 h – Ruta escolar en bicicleta
Volta en bici amb el CEIP Lluís Vives, en col·laboració amb el centre La Florida i Creu Roja. L'itinerari anirà des del centre educatiu fins al parc viari, on es farà una pràctica, i tornada
10:00 - CEIP Blasco Ibáñez
Plantació plantes amb l’alumnat. Es plantaran 20 exemplars amb la participació activa dels xiquets i xiquetes del centre.
12:00 – Plaça Major
Enquesta a peu de carrer per a recollir l'opinió de la ciutadania sobre la mobilitat urbana, zones per a vianants i carrils bici.
Divendres 19 de setembre
09:00 h – CEIP Tirant lo Blanc
Taller de seguretat viària a càrrec de Manolo Jorques, president de la Penya Ciclista Amunt Alzira.
10:00 - CEIP García Lorca
Plantació plantes amb l’alumnat. Es plantaran 20 exemplars amb la participació activa dels xiquets i xiquetes del centre.
17:30 h – La Parrilla
Taula redona sobre mobilitat urbana, amb la col·laboració de l’Associació de Jubilats i Pensionistes El Xúquer. S’oferirà un berenar elaborat pel forn Bèrnia.
Dilluns 22 de setembre – Dia Europeu Sense Cotxes
8:45 - 9:15 Tancament de carrers als voltants dels centres escolars:
Sants Patrons, Garcia Lorca, Blasco Ibáñez, Ausiàs March, Glòria Fuertes amb l’objectiu de promoure el desplaçament a peu fins al centre escolar.
08:55 h – IES Jose Maria Parra
Activitat educativa: "La bona compra i bon ús del patinet elèctric: homologació, manteniment i seguretat." A càrrec de Xavi Sierra, gerent de la tenda Casella Mobile.
Tot el dia – Servei d’autobús urbà
Servei gratuït de totes les línies d'autobús urbà per tothom.
Xarrades amb Paco Tortosa (itinerari educatiu):
- 09:00 h – CEIP Pintor Andreu
- 10:20 h – IES Suñer
- 12:00 h – Col·legi La Puríssima
- 13:00 h – La Florida
