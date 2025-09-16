Los ayuntamientos piden a la UE 1,2 millones de euros para proteger la Serra de Corbera

La alianza para proteger la Serra de Corbera avanza. Los ayuntamientos de Alzira, Benifairó de la Valldigna, Corbera, Llaurí y Tavernes de la Valldigna, de la mano del Consorcio de la Ribera (agrupa las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa) impulsan un ambicioso proyecto de cooperación intermunicipal destinado a la gestión y prevención de incendios forestales en este paraje.

La propuesta, con un presupuesto aproximado de 1,2 millones de euros, aspira a obtener financiación europea a través del programa LIFE 2025, alineándose con las prioridades del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030. El objetivo es garantizar una gestión eficaz, sostenible e integradora de un espacio natural de gran valor ecológico.

El plan, que arrancó en julio, busca transformar la gestión de la Serra de Corbera, un enclave declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000. Con más de 5.000 hectáreas de superficie forestal, esta sierra es clave como sumidero de CO₂ y elemento de resiliencia climática, pero sufre problemas derivados del abandono rural, la obsolescencia de las infraestructuras preventivas y la fragmentación administrativa.

Entre las medidas planteadas destaca la creación de una alianza estable entre instituciones para reforzar la prevención de incendios, promover la restauración forestal, recuperar el mosaico agroforestal tradicional y reactivar la economía rural del entorno.

El Consorcio de la Ribera subraya que el proyecto pretende establecer un modelo de gobernanza compartida que permita proteger la Serra de Corbera y adaptarla a los nuevos retos ecológicos, al tiempo que se mejora la respuesta operativa frente a emergencias y se favorece el desarrollo socioeconómico del territorio.

El modelo de gobernanza que plantea esta propuesta se alinea con los objetivos de transición verde y sostenibilidad marcados por la Unión Europea, y busca convertir la Serra de Corbera en un referente mediterráneo en gestión forestal integral, prevención de incendios y desarrollo rural sostenible.