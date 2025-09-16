Benifaió invierte 42.000 euros en la reparación de varias calles
El consistorio señala que estos trabajos mejoran la visibilidad y el acceso a las viviendas
El Ayuntamiento de Benifaió ha puesto en marcha obras de reparación en diferentes vías urbanas del municipio que requerían de una actuación de mejora por encontrarse dañadas. Para ello, invertirá cerca de 42.634 euros.
El consistorio va a actuar en la ampliación y reparación de los alcorques de la calle Almussafes, en la recolocación y reparación de bordillo y pavimentado de la estación Plaza Estación con esquina Calle San Carlos, en el corte y sustitución de las rigolas de la acera de la Calle Adelina Domingo, Calle José Morote y un tramo de aceras en la Urbanización Pla de les Clotxes.
La alcaldesa Marta Ortiz ha destacado la necesidad de llevar a cabo estas obras para sanear los puntos que se encuentran afectados y deteriorados y poder realizar “unas reparaciones en estas aceras para mejorar no sólo la visibilidad de su estado sino el tránsito de peatones así cómo el acceso a las viviendas y edificios próximos”.
