Benifaió lanza una campaña para fomentar el comercio local

El Ayuntamiento de Benifaió, con el apoyo de la Generalitat Valenciana y la Diputación de València, presenta el proyecto "Comercio local, por muchas razones". Esta iniciativa, enmarcada en la línea de ayudas a la participación ciudadana tiene como objetivo fortalecer y dinamizar el comercio del municipio.

El proyecto busca fomentar el asociacionismo comercial y potenciar la adhesión de nuevas empresas a la Asociación de Comercios y Empresas de Benifaió (ACEB). La idea central del proyecto es destacar que el comercio local es el "corazón" del pueblo y que promueve valores como la justicia, la economía circular y la colaboración.

Como señala el edil del área Iván Egea: "Comercio local, por muchas razones no es un proyecto más, sino una invitación a la acción. Incluye varias actividades, como la creación de un equipo de trabajo con representantes del ACEB, sesiones para escuchar las necesidades de los comercios y la producción de videos y material gráfico que resaltará por qué es importante comprar en el pueblo y formar parte, como comercio, de la Asociación de Comercios y Empresas del municipio”

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, ha destacado que el ayuntamiento apuesta fuerte por este proyecto con “el objetivo final de potenciar la participación de todos y todas, hacer más visible la asociación de comerciosy construir un municipio más fuerte y unido”.