La cantera de piragüistas de la Ribera triunfa en el Campeonato de España por Autonomías

Las jóvenes promesas cosechan medallas de oro, plata y bronce en las pruebas disputadas en Castelldefels

Tres palistas de la Ribera en el K4 infantil femenino que se llevó el oro.

Jordi Giménez

Antella

La cantera de la Ribera sigue en plena forma. Las jóvenes promesas del piragüismo ribereño demostraron en Castelldefels (Barcelona) que el futuro está asegurado. Se llevaron tres medallas, oro, plata y bronce, y varios puestos cabeceros, en el Campeonato de España por Autonomías.

En mujer infantil K-4 500, el barco valenciano (formado por las palistas del Scooter de Algemesí Àngels Benito y Aitana Garrigues, por Nuria Rico, del Piragüisme Cullera, y por Inés Gómez, de la Escola de Piragüisme Silla) se impuso sin dar opción a sus rivales, con una marca de 1:52:05, con casi un segundo y medio de ventaja sobre la plata, las baleares, y con más de dos sobre las gallegas. En hombre infantil K-4 500, la embarcación valenciana (formada por Andrey Bontea, Óscar Domínguez y Ángel Nadal, de Cullera, y Marc Cucarella, de Algemesí) casi emuló a sus compañeras de selección al finalizar segundos, con 1:43:14, a poco más de dos segundos y medio de los gallegos (1:40:61), y con más de segundo y medio sobre el barco asturiano (1:43:64). La tercera medalla para el piragüismo de la Ribera vino de la mano de Aitana Garrigues (Algemesí), que se colgó su segunda presea al ser bronce en mujer infantil B K-1 500. Garrigues, infantil de primer año, hizo un tiempo de 2:12:09, y se quedó a apenas 30 centésimas de la plata.

Podio de la prueba de K 4 infantil femenino, con el equipo valenciano en lo más alto.

En hombre infantil A K-1, Andrey Bontea (Cullera) no se quedó muy lejos del podio al finalizar quinto, con 1:52:77, a poco más de un segundo del bronce. Por su parte, en hombre K-2 inclusivo cadete, Héctor Marco (Algemesí), y Alejandro Gómez (Cullera), acabaron sextos, con 2:09:04.

Además, los palistas de la Ribera también participaron en la distancia de tres kilómetros. En mujer infantil K-1 las algemesinenses Àngels Benito, Aitana Garrigues y Nuria Garcia finalizaron quinta (15:14), séptima (15:20) y décima (15:42), respectivamente. En hombre infantil K-1, Óscar Domínguez obtuvo el octavo puesto (Cullera, 14:13), Marc Cucarella, el 10º (Algemesí, 14:21), y Marc Medina, el 14º (Algemesí, 14:43).

