La CHJ busca fórmulas para frenar la expansión del siluro invasor por el Magro

La Confederación Hidrográfica del Júcar investigará la aparición de numerosos ejemplares de siluro en el tramo medio del río Magro, tras alertar varios pescadores de la comarca de la multiplicación de capturas desde la dana. Precisamente, el organismo de cuenca ve factible que aquel 29 de octubre se colasen por los aliviaderos y se hayan asentado en la zona. Con todo, buscará, junto a la conselleria de Medio Ambiente, la forma de frenar su avance, ya que se trata de una especie exótica invasora.

Como ya informó Levante-EMV, los pescadores de la Ribera se han visto sorprendidos por la gran cantidad de siluros que se dejaban capturar en las últimas semanas. Aunque es un tipo de pez de agua dulce cuya presencia se documentó hace varios años, los avistamientos se han multiplicado hasta tal punto que algunos aficionados difícilmente lograban sacar del río algo que no fuera un siluro. Una situación anómala, según ellos mismos reconocían.

Por ello, la CHJ, tal y como ha explicado a este periódico, llevará a cabo una investigación para conocer más detalles sobre el avance del siluro en el Magro. «Tenemos previsto impulsar una serie de muestreos en la zona con el objetivo de conocer el impacto sobre la fauna autóctona y el volumen aproximado de estos ejemplares», señalaba uno de los portavoces del organismo de cuenca.

Asimismo, aseguraba que el departamento de Calidad de las Aguas de la Comisaría de Aguas «no tenía ninguna referencia previa, porque los análisis y muestreos realizados nunca habían detectado siluros, de la presencia de este tipo de peces en el tramo medio del río Magro, aunque sí que se tenía constancia de que habitaban en las aguas del embalse de Forata desde hace más de una década».

Mayor caudal y profundidad

Los pescadores teorizaban que la dana del 29 de octubre del pasado año podía ser uno de los motivos más razonables a la hora de entender la expansión del siluro por el afluente del Júcar, ya que el embalse es uno de los lugares donde se tenía constancia de su presencia y aquel día se abrieron las compuertas. Precisamente, la CHJ también pone el foco en aquella jornada. «Pese a que todavía no se conoce el motivo por el que estos siluros han llegado hasta localidades como Turís, las primeras indagaciones ponen el foco en la avenida laminada por la presa de Forata durante finales de octubre del año pasado», exponían las mismas fuentes, que añadían a continuación: «Es muy probable que algunos ejemplares, siempre de reducidas dimensiones, salieran del embalse a través de los aliviaderos, que durante el episodio llegaron a desaguar caudales que superaron los 1.000 m3/s, y se hayan asentado en las últimas fechas en esa zona del río Magro, donde pueden encontrar un tramo con mayor caudal y profundidad».

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha anunciado, igualmente, que ya trabaja junto al área medioambiental del Consell «con el objetivo de estudiar el comportamiento de esta especie invasora y tratar de frenar su posible expansión en las aguas del río Magro». Con todo, se presume que la elevada presencia de siluros vaya a la baja: «Cabe esperar que la mayoría de ejemplares no puedan sobrevivir durante mucho tiempo porque el hábitat no es el más adecuado para esta especie».

Decenas en horas

Aunque su progresiva desaparición se antoja como el escenario más probable, por el momento ha ganado ya una gran presencia en varios puntos de la comarca. La pesca de siluros en el Magro era inexistente hace unas décadas, pasó a ser esporádica en los últimos años y, tras la dana, ha impresionado incluso a quienes están acostumbrados a visitar el río con asiduidad. Algunos pescadores han atrapado decenas de ejemplares en pocas horas, algo inusual. Para algunos, esto representaba un síntoma de alerta, debido a la capacidad depredadora de un pez que se alimenta de todo lo que encuentra a su paso. Motivo por el que las autoridades estatal y autonómica trabajarán de la mano para conocer el verdadero impacto de esta especie exótica invasora en el ecosistema del río y poner cartas en el asunto si consideran que representa un riesgo.