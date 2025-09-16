Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz

La jornada internacional busca reivindicar el próximo sábado este icono gastronómico como un patrimonio compartido

Varios cocineros preparan arroces en una edición anterior del World Paella Day.

Joan Gimeno

Cullera

Cullera se convertirá este sábado, 20 de septiembre, en el epicentro mundial del plato más universal de la cocina valenciana: la paella. La localidad ribereña se suma así a la celebración del World Paella Day, una jornada internacional que busca reconocer y reivindicar este icono gastronómico como patrimonio compartido, más allá de las fronteras de la Comunitat Valenciana. El evento, impulsado por instituciones y colectivos del sector turístico y gastronómico, tiene como objetivo poner en valor la paella como un emblema de convivencia, cultura y orgullo valenciano.

La programación prevista en Cullera incluye dos actividades gratuitas para acercar a vecinos y visitantes a la historia y la esencia de este plato.

Visitas teatralizadas al Museo del Arroz

Por la mañana, a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, se han organizado visitas teatralizadas al Museo del Arroz de Cullera. A través de estas representaciones, los asistentes conocerán de forma amena la historia y la tradición del cultivo del arroz en la Ribera Baixa, un territorio donde este cereal forma parte inseparable del paisaje, la economía y la identidad cultural. Las reservas para participar pueden realizarse en el teléfono 638 785 863, dado que las plazas son limitadas.

Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar una gran degustación popular de arroces elaborados por el club de producto Artesanos del Arroz, un colectivo local que trabaja por mantener las técnicas y el sabor auténtico de este plato. La cita se celebrará en la céntrica plaza de la Constitución-Oasis, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de diferentes variedades de paella y otros arroces, en un ambiente festivo y de hermandad.

Cullera, reconocida por su vinculación histórica con el arroz y por su cocina tradicional, refuerza así su papel protagonista en una jornada que cada año gana más relevancia a nivel mundial. El World Paella Day no es un concurso ni una competición, sino una invitación abierta a compartir la cultura valenciana a través de su plato más internacional. Según destacan desde la organización, se trata de “un día para que los valencianos compartan la paella con el mundo y el mundo haga suya la paella”, una filosofía que encaja a la perfección con la vocación hospitalaria y gastronómica de Cullera.

TEMAS

