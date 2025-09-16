Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz

Cullera se convertirá este sábado, 20 de septiembre, en el epicentro mundial del plato más universal de la cocina valenciana: la paella. La localidad ribereña se suma así a la celebración del World Paella Day, una jornada internacional que busca reconocer y reivindicar este icono gastronómico como patrimonio compartido, más allá de las fronteras de la Comunitat Valenciana. El evento, impulsado por instituciones y colectivos del sector turístico y gastronómico, tiene como objetivo poner en valor la paella como un emblema de convivencia, cultura y orgullo valenciano.

La programación prevista en Cullera incluye dos actividades gratuitas para acercar a vecinos y visitantes a la historia y la esencia de este plato.

Visitas teatralizadas al Museo del Arroz

Por la mañana, a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, se han organizado visitas teatralizadas al Museo del Arroz de Cullera. A través de estas representaciones, los asistentes conocerán de forma amena la historia y la tradición del cultivo del arroz en la Ribera Baixa, un territorio donde este cereal forma parte inseparable del paisaje, la economía y la identidad cultural. Las reservas para participar pueden realizarse en el teléfono 638 785 863, dado que las plazas son limitadas.

Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar una gran degustación popular de arroces elaborados por el club de producto Artesanos del Arroz, un colectivo local que trabaja por mantener las técnicas y el sabor auténtico de este plato. La cita se celebrará en la céntrica plaza de la Constitución-Oasis, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de diferentes variedades de paella y otros arroces, en un ambiente festivo y de hermandad.

Cullera, reconocida por su vinculación histórica con el arroz y por su cocina tradicional, refuerza así su papel protagonista en una jornada que cada año gana más relevancia a nivel mundial. El World Paella Day no es un concurso ni una competición, sino una invitación abierta a compartir la cultura valenciana a través de su plato más internacional. Según destacan desde la organización, se trata de “un día para que los valencianos compartan la paella con el mundo y el mundo haga suya la paella”, una filosofía que encaja a la perfección con la vocación hospitalaria y gastronómica de Cullera.