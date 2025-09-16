El Descenso del Xúquer concluye la quinta edición con la celebración de la cuarta prueba

El Consorci de la Ribera —formado por las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, junto con los ayuntamientos de Alzira, Algemesí, Sumacàrcer, Antella, Sueca, Fortaleny y Cullera— clausuró este sábado la quinta edición del Descenso del Xúquer con el cuarto y último trayecto de la temporada, que cubrió los casi doce kilómetros que separan Fortaleny y Cullera.

La cita, que ya es un clásico del calendario medioambiental y deportivo valenciano, volvió a congregar a decenas de participantes de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana. Familias, aficionados al piragüismo y amantes del entorno natural disfrutaron durante más de tres horas de un recorrido que combinó diversión y respeto por el medio ambiente.

La organización desplegó un amplio dispositivo logístico y de seguridad integrado por autobuses de apoyo para los traslados, puntos de recogida de dorsales, servicio de guarda de objetos personales y recomendaciones sobre equipamiento, protección solar e hidratación.

El Consorci de la Ribera ha valorado "muy positivamente" esta quinta edición. “El Descenso del Xúquer se ha consolidado como un evento de referencia en la Comunitat Valenciana que une deporte, naturaleza y convivencia”, señalan desde la entidad. Además, han recordado que esta iniciativa no solo busca promover la práctica deportiva y el disfrute del patrimonio natural, sino también reforzar la conciencia medioambiental en torno a la importancia de proteger el Xúquer como recurso vital y paisaje emblemático.

El éxito de participación y la implicación de los municipios implicados confirman que el Xúquer no es solo un río, sino también un eje de identidad compartida y un punto de encuentro para la Ribera.