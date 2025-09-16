Desmantelan una plantación de marihuana en Benimodo y detienen a los propietarios
Uno de los arrestados amenazó de muerte a uno de los agentes
La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en Benimodo y detenido a sus dos propietarios.
Una patrulla notó un fuerte olor a marihuana en un campo de la localidad. Al ir a comprobarlo, se dieron cuenta de que entre los frutales se encontraban varias plantas de marihuana.
Los agentes establecieron un dispositivo de espera en las inmediaciones para comprobar qué personas accedían al recinto para ocuparse del mantenimiento de estas plantas.
Finalmente, el pasado 2 de septiembre, sobre las 12.00 horas, vieron aproximarse un vehículo, del que bajaron dos ocupantes. Iban cargados con fertilizantes, tijeras de poda y cuerdas. Al llegar a la plantación, se vieron sorprendidos por los agentes. Uno de los autores amenazó de muerte a uno de los agentes y fue inmediatamente detenido. El otro huyó campo a través, pero logró ser interceptado también.
Se les imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), uno de desobediencia grave y otro de amenazas. En total se aprehendieron 42 plantas de marihuana en estado de floración.
