Doble entrega de premios literarios en Tous
La localidad une en una única ceremonia las dos últimas ediciones de su certamen
Tous acogió la entrega de las dos últimas ediciones de los Premios Literarios, tanto de la XI como de la XII. Además se presentó el libro que recopila las obras de las ediciones IX y X y el libro "Reflexiones en verso", una recopilación poética de Ernesto Bono.
El acto también sirvió para homenajear a Antonio Torres, miembro del jurado fallecido recientemente, además de recordar la figura del cronista oficial de Tous Juan Martorell, que también ha fallecido este año. Se anunció, a petición del jurado, que el Premio de Ensayo en castellano pase a llamarse Ensayo en Castellano Juan Martorell Briz.
Los premiados de la edición de 2025 son:
Poesía en castellano: "Desarmado frente al olvido" de Fernando Ojeda Calabuig
Poesía en valenciano Josep Lluís Doménech Zornoza: "Crineres de lluna" de Vicente López Torres
Narrativa en castellano: "Carta en la arena" de Joaquín Correa Barco
Narrativa en valenciano: "1523 pasos" de Carmen Cervelló
Ensayo en castellano: Desierto
Ensayo en valenciano: Scachs d'amor de Antonio Vicente Combres
También se dieron los premios concedidos en 2024:
Poesía en castellano: "El vuelo del badajo" de Manuel Luque
Poesía en valenciano Josep Lluís Doménech Zornoza: "Vent al meu penell" de Vicente López Torres
Narrativa en castellano: "Corazón dócil, voluntad de hierro" de Faustino Lara
Narrativa en valenciano: "Ojos Verdes" de Miquel Ángel Puig Cuadau
Ensayo en castellano: "Un viaje emocional" de Antonio Vicente Combres
Ensayo en valenciano: "Els dots de les dones de Tous en la segona meitat del s. XVIII" de Vicente Ferrer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- Capturas de decenas siluros confirman la multiplicación de esta especie depredadora en el Magro tras la dana
- La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
- Captan desde la Ribera una supercélula que recorre la Safor
- Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
- Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives
- Interceptan en Turís a un vehículo que superaba en 101 km/h la velocidad permitida
- Vaivén: El alcalde de Cullera cocina paella para una televisión alemana