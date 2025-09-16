Doble entrega de premios literarios en Tous

Tous acogió la entrega de las dos últimas ediciones de los Premios Literarios, tanto de la XI como de la XII. Además se presentó el libro que recopila las obras de las ediciones IX y X y el libro "Reflexiones en verso", una recopilación poética de Ernesto Bono.

El acto también sirvió para homenajear a Antonio Torres, miembro del jurado fallecido recientemente, además de recordar la figura del cronista oficial de Tous Juan Martorell, que también ha fallecido este año. Se anunció, a petición del jurado, que el Premio de Ensayo en castellano pase a llamarse Ensayo en Castellano Juan Martorell Briz.

Los premiados de la edición de 2025 son:

Poesía en castellano: "Desarmado frente al olvido" de Fernando Ojeda Calabuig

Poesía en valenciano Josep Lluís Doménech Zornoza: "Crineres de lluna" de Vicente López Torres

Narrativa en castellano: "Carta en la arena" de Joaquín Correa Barco

Narrativa en valenciano: "1523 pasos" de Carmen Cervelló

Ensayo en castellano: Desierto

Ensayo en valenciano: Scachs d'amor de Antonio Vicente Combres

También se dieron los premios concedidos en 2024:

Poesía en castellano: "El vuelo del badajo" de Manuel Luque

Poesía en valenciano Josep Lluís Doménech Zornoza: "Vent al meu penell" de Vicente López Torres

Narrativa en castellano: "Corazón dócil, voluntad de hierro" de Faustino Lara

Narrativa en valenciano: "Ojos Verdes" de Miquel Ángel Puig Cuadau

Ensayo en castellano: "Un viaje emocional" de Antonio Vicente Combres

Ensayo en valenciano: "Els dots de les dones de Tous en la segona meitat del s. XVIII" de Vicente Ferrer.