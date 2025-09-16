Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

La guerra de las sombrillas de Cullera se cuela en el concurso de Eugeni Alemany

El presentador Eugeni Alemany, con la pregunta relacionada con Cullera y las cuatro posibles respuestas en pantalla.

El presentador Eugeni Alemany, con la pregunta relacionada con Cullera y las cuatro posibles respuestas en pantalla. / Levante-EMV

Levante-EMV

València

La prohibición establecida por el Ayuntamiento de Cullera de reservar sitio con las sombrillas en primera línea de playa para acabar con las carreras que años atrás se hicieron famosas cuando, todavía de madrugada, numerosos turistas pugnaban por ubicarlas lo más cerca posible del agua se coló el lunes en concurso “Agárrate al sillón” que presenta en Telecinco el humorista suecano Eugeni Alemany.

“¿Por qué práctica en las playas de Cullera puedes recibir una multa de hasta 3.000 euros?”, fue la pregunta que el presentador lanzó a los concursantes, con cuatro posibles respuestas: reservar sitio con sombrilla, bañarse de noche, nudismo provocativo y hacer tus necesidades.

Algunos de los concursantes no acertaron la respuesta, otros sí, y Alemany recordó su origen, Sueca, y que la prohibición responde a que hubo un momento en que “ibas a las seis de la mañana y la fila de madrileños haciendo cola era de locos”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents