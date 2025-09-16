Vaivén
La guerra de las sombrillas de Cullera se cuela en el concurso de Eugeni Alemany
Levante-EMV
La prohibición establecida por el Ayuntamiento de Cullera de reservar sitio con las sombrillas en primera línea de playa para acabar con las carreras que años atrás se hicieron famosas cuando, todavía de madrugada, numerosos turistas pugnaban por ubicarlas lo más cerca posible del agua se coló el lunes en concurso “Agárrate al sillón” que presenta en Telecinco el humorista suecano Eugeni Alemany.
“¿Por qué práctica en las playas de Cullera puedes recibir una multa de hasta 3.000 euros?”, fue la pregunta que el presentador lanzó a los concursantes, con cuatro posibles respuestas: reservar sitio con sombrilla, bañarse de noche, nudismo provocativo y hacer tus necesidades.
Algunos de los concursantes no acertaron la respuesta, otros sí, y Alemany recordó su origen, Sueca, y que la prohibición responde a que hubo un momento en que “ibas a las seis de la mañana y la fila de madrileños haciendo cola era de locos”.
