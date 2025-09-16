"La Quinta del 75" vuelve a unir a Cullera y Favara medio siglo después

La “Quinta del 75” de Cullera y Favara celebró este sábado un encuentro inolvidable para conmemorar sus 50 años de vida. Más de 180 personas nacidas en 1975 se dieron cita en una jornada marcada por la emoción, la música y los recuerdos compartidos.

La jornada comenzó con un pasacalle con xaranga por las calles de Cullera, que llenó de ambiente festivo el centro de la localidad. La celebración continuó con una comida en un salón de banquetes de la ciudad, donde los asistentes pudieron reencontrarse tras décadas sin verse.

Entre los participantes se reencontraron amigos de la infancia y del instituto, muchos de los cuales residen en ciudades como Madrid, Córdoba o València o, incluso, fuera de España. Para muchos, fue la primera ocasión en más de 35 años en la que volvían a coincidir con sus compañeros de colegio.

Abrazos entre muchos de los asistentes. / Levante-EMV

Durante la fiesta, sonaron las canciones que marcaron la juventud de la generación del 75 y no faltaron las anécdotas, los abrazos y las risas. El momento más emotivo llegó con la exposición de recuerdos y fotografías, que hicieron revivir vivencias y experiencias compartidas a lo largo de medio siglo, que hicieron que a más de uno se le escapara una lágrima.

El encuentro de la “Quinta del 75” no solo sirvió para celebrar un aniversario colectivo, sino también para reforzar los lazos de amistad y mantener viva la memoria de toda una generación en Cullera y Favara.