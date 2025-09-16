Real y Montroi recuperarán su pasarela un año después de la riada

La pasarela ciclopeatonal que une los municipios de Real y Montroi estará terminada a mediados de octubre. La Conselleria de Carreteras e Infraestructuras instalará durante el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre las vigas de esta infraestructura que fue dañada por la fuerza del río Magro el pasado 29 de octubre. Así, se prevé que el paso entre ambas localidades vuelva a abrirse casi un año después de la dana.

La conselleria decidió derribar el pasado mes de enero, y tras varias inspecciones, la infraestructura que resultó gravemente dañada. Durante estos meses, los técnicos y trabajadores se han centrado en volver a levantar esta pasarela que une ambas localidades. Las obras se han acometido con perspectiva antiinundación con el objetivo de que esta infraestructura sea más resiliente en el caso de que se produzca un episodio similar al de aquella trágica jornada. «Durante estos dos días se instalarán las vigas y luego se colocará la plataforma de la pasarela, que se instalará por secciones con el objetivo de que si hay una riada, sólo se lleve un tramo y no ocurra como ha pasado ahora», explica el alcalde de Montroi, Manuel Blanco. «Si hubiese un episodio similar, se llevaría un tramo, pero los otros estarían bien», insiste.

El alcalde espera que las obras de esta infraestructura tan necesaria para ambas localidades concluyan a mediados de octubre. Se trata de una de las zonas más utilizadas por los vecinos, ya sea a pie o en bicileta.

Cortes previstos

Ambos ayuntamientos han informado que, desde las 6 h de la madrugada y hasta las 22 h, se producirán cortes para acometer las obras. Así, los vehículos de emergencia y turismos podrán circular, aunque se producirán cortes de 20 minutos cuando los camiones se encuentren descargando en la zona.

Por su parte, el tránsito pesado tendrá prohibido el paso y será desviado. Para acceder a la CV-50, los consistorios señalan que se podrá realizar desde Llombai, en dirección a la CV-435, y posteriormente será necesario acudir a la urbanización Alturi de Turís para enlazar con la carretera.

Durante los primeros meses, ambos ayuntamientos denunciaron la ausencia de un paso seguro entre ambos municipios, ya que cada día utilizan esta pasarela personas mayores que acuden al médico o familias con carros de bebé que se dirigen al pediatra, entre otros. No obstante, los daños comportaron que los usuarios tuvieran que utilizar otro trayecto alternativo y peligroso por la CV-50 que compartían con coches, camiones y otros vehículos poniendo en peligro su seguridad ante la falta de un paso adaptado.