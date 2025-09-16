Sueca atribuye al aumento de vertidos al río tras la dana la contaminación de las playas

Los análisis complementarios encargados por el Ayuntamiento de Sueca tras los episodios de contaminación que han provocado este verano el cierre de la playas de Motilla, El Perelló o el Mareny, entre otras, atribuyen la presencia de bacterias de origen fecal a la contaminación procedente del río, consecuencia de los daños que la dana del 29 de octubre provocó en redes de saneamiento y depuradoras, y del agua que circula por las acequias del término municipal. Así lo explica la concejal de Medio Ambiente, Roser Viñoles, en una carta en la que carga duramente contra el PSOE local por tratar de vincular este fenómeno a la retirada de las barreras flotantes de las acequias.

“Los análisis realizados por la empresa contratada por el ayuntamiento en el punto de Els Canos dejan claro que no es ninguna barrera flotante retirada la responsable del cierre de las playas, sino la acumulación de materia orgánica arrastrada por el río, consecuencia de fenómenos naturales y de la gestión del saneamiento de muchos pueblos vecinos todavía en proceso de recuperación”, señala Viñoles, que no duda en añadir: “Los resultados son claros: la contaminación viene del Xúquer y del agua que pasa por nuestras acequias antes de llegar a las playas. No es ningún misterio. Los informes solo confirman lo que ya intuíamos: las consecuencias de la tragedia de la dana de octubre continúan presentes. Las inundaciones afectaron a colectores, depuradoras y redes de saneamiento de muchas pueblos ribereños aguas arriba, especialmente en la cuenca del Magro, que desemboca en el Xúquer e incrementa todavía más la presión contaminante. Ara vemos que estas circunstancias han multiplicado los niveles de bacterias de manera exponencial entre 2024 y 2025”.

Los datos facilitados por la empresa Intercontrol, contratada por el consistorio, muestran que el 7 de agosto de 2025 se registraron 4.100 UFC (Unidades Formadoras de Colonias por cada 100 mililitros de agua) de enterococos y 60.000 UFC de E. coli en la zona de Els Canos, valores muy superiores a los de años anteriores. En 2024, las mediciones oscilaban entre 76 y 280 UFC de enterococos y 140 a 1.000 de E. coli, lo que evidencia —según la concejala— un salto exponencial difícil de atribuir a un simple cambio en las barreras.

"No son filtros microscópicos"

“Las barreras flotantes no son filtros microscópicos. Su objetivo es muy sencillo: retener residuos sólidos, ramas, plásticos y todo tipo de restos que el agua arrastra. Pero las bacterias como E.coli y los enterococos son tan diminutos que pasan por cualquier barrera como si no existiera. Culpar a las barreras flotantes del cierre de las playas es una simplificación demasiado creativa de la realidad”, señala la edil.

Viñoles defiende la gestión del Ayuntamiento de Sueca. “Cuando la Generalitat detecta niveles elevados (de E. coli o enterococos), las playas se cierran independientemente de cualquier barrera flotante. Este verano, ante el aumento de bacterias, el ayuntamiento actuó rápidamente, como recomendaba la Generalitat”, incide, mientras detalla que se contrató a una empresa especializada para realizar estos análisis complementarios y se tomaron muestras en diferentes puntos, horarios y durante días diferentes, con el objetivo de acotar el problema e identificar el foco de contaminación.

La concejal de Compromís no duda en criticar la lectura realizada por el PSOE de Sueca. “Me preocupa porque no sé si los que gobernaron nuestra ayuntamiento durante cinco años desconocían completamente la función de las barreras flotantes y la forma como se gestionan los análisis, o si simplemente optan por utilizar esta confusión como una herramienta de manipulación. Es preocupante que un partido que se declara socialista recurre a tácticas que recuerdan más a la estrategia de figuras como Isabel Díaz Ayuso, Abascal, Milei o Trump que no a los principios de transparencia y responsabilidad que tanto enaltece Pedro Sánchez”, señala Viñoles.