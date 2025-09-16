Sueca camina contra el Alzheimer

Sueca celebrará este sábado la quinta edición de la Caminata Solidaria contra el Alzheimer, una iniciativa de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Sueca (AFASU), que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sueca y el Club Deportivo Sutrail. La actividad busca recaudar fondos que se destinarán íntegramente a la labor que realiza AFASU de atención y cuidado de las personas que sufren esta enfermedad.

La marcha se iniciará en el pabellón de deportes Raül Cuenca Monrabal, a las 09:00 horas, y tendrá un recorrido de 5 kilómetros por el casco urbano de la ciudad para finalizar nuevamente en el pabellón. Las inscripciones tienen el precio de 10 euros y se entregará a los participantes una camiseta conmemorativa.

La presidenta de AFASU, Elvira Oviedo, ha explicado en la presentación que la prueba consiste en un encuentro solidario y deportivo cuyo objetivo es «darle visibilidad a la enfermedad, recaudar fondos para apoyar a la familias y a las personas afectadas y fomentar la unión y la solidaridad en nuestra ciudad». La presidenta de AFASU ha anunciado que habrá actividades sorpresa para los participantes. El presidente de Sutrail, Marià Marqués, ha querido poner en valor el trabajo que realiza AFASU y todas las personas que están al cuidado de enfermos, ya que «el alzheimer afecta a la independencia a nivel personal y social, y supone una carga emocional muy importante para las familias".

El alcalde y concejal de Deportes, Julián Sáez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume "a una causa tan justa y participe en una prueba que no tiene ninguna dificultad".

Por su parte, la concejala de Acción Social, Sari Sáez, ha agradecido «la labor tan fundamental para la ciudad que desempeña AFASU, representada por Elvira y por Xusa".