Algemesí construirá un edificio municipal en el Raval para integrar y evitar guetos

El Ayuntamiento de Algemesí construirá un edificio administrativo en el barrio del Raval, la zona más vulnerable del municipio y una de las más pobres del territorio valenciano, con el objetivo de integrar este espacio con el resto del entramado urbano de la localidad.

La construcción de este edificio es una de las novedades que se incluyen en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que tramita el actual equipo de gobierno (PP y Vox) y que se presentará próximamente en el pleno. "Queremos recuperar un barrio más amable y premiar al vecindario de toda la vida de esta zona", explica el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, en una entrevista en la televisión municipal en relación a este proceso de reordenación urbana que se está realizando desde el consistorio. La modificación se realiza con motivo de las obras de reconstrucción tras la dana que se tienen que acometer en este espacio. "Queremos que recuperen su barrio aprovechando que todo está por rehacer tras la dana", afirma.

El ayuntamiento plantea reubicar espacios que, en sus palabras, "deberían estar situados en otros lugar". Por ello, prevé la construcción de este edificio municipal en una de las calles de acceso al barrio para conectar al vecindario de la localidad con el Raval. En palabras del primer edil, el inmueble estaría situado cerca de las vías de tren que separan esta zona del resto de la ciudad para que "la gente del pueblo entre al barrio y cruce el túnel que les separa para ser atendido en este edificio que alberga infraestructuras municipales". Insiste: "Tienes que ofrecer algo administrativamente a la gente porque cuando entras al Raval, no tienes nada. Ahora cruzaremos e iremos a que el ayuntamiento nos atienda".

El consistorio proyecta que el inmueble disponga de Policía Local, Servicios Sociales, cursos de formación o atención a personas desocupadas, entre otras. Este edificio será el primer inmueble con dependencias municipales en el Raval, ya que actualmente sólo dispone de una escuela infantil municipal y un centro de participación ciudadana.

El ayuntamiento también incluye en esta modificación la instalación de más zonas ajardinadas y una reordenación del barrio. "El barrio hay que abrirlo", señala Sanchis.

Entre las medidas, como ya informó este diario, también se proyecta reducir la altura de las fincas para frenar los narcopisos y la okupación. El primer edil reconoce que "la convivencia" es mejor en una finca con seis inmuebles que con 18, por lo que no se construirán edificios de ocho o diez plantas como ocurre actualmente. En sus palabras, "cuando se haga un bloque de viviendas no podrá tener 8 o 12 pisos de altura porque es un problema para la convivencia y la okupación. Es más fácil de gestionar un edificio pequeño y la convivencia entre vecinos es más agradable".

Viviendas unifamiliares

Algemesí aboga por la construcción de edificios más pequeños y viviendas unifamiliares frente a los grandes bloques de pisos construidos actualmente en el Raval. Esta medida pretende, como ya explicó el concejal de Urbanismo, Borja Revilla, evitar la proliferación de narcopisos, enganches ilegales u okupaciones. A ello se suma la acumulación de suciedad y de vertidos incontrolados. "Hemos podido comprobar que mejora la convivencia en las calles en las que hay casas unifamiliares, por lo que planteamos un nuevo modelo de barrio", afirmaba el edil, quien añadía que "se ha demostrado que en estos casos se produce un efecto dominó cuando se vive una situación ilegal". En este sentido, el propio Sanchis también reclama que el barrio vuelva a convertirse en un espacio amable y se combata este tipo de conductas incívicas y que generan problemas de seguridad y salubridad para los residentes.

La modificación urbanística, por otra parte, tiene como objetivo reducir la densidad de población del Raval para revitalizar el barrio, integrarlo en la ciudad y evitar que termine deteriorándose, como ha ocurrido en los últimos años.