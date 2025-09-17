Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alicantino Manu Castillo refuerza la defensa de la UD Alzira

La pasada campaña militó en el Barbastro y la Peña Deportiva

Manu Castillo, nuevo defensa de la UD Alzira.

Manu Castillo, nuevo defensa de la UD Alzira. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

Manu Castillo es el defensa veterano que anhelaba la UD Alzira para reforzar la defensa.

El central de Benidorm tiene 27 años y llega después de jugar más de 2.000 minutos y ser titular 23 veces la pasada temporada en el Barbastro y la Peña Deportiva en 2ª RFEF. Desde 2020 está jugando en 2ª B primero y 2ª Federación después.

Ha jugado en el Yeclano, Xerez, Tudelano, Cerdanyola y los citados Barbastro y el equipo de Santa Eulària.

En el conjunto aragonés y con el Yeclano se enfrentó al Barcelona y Valencia en Copa del Rey. El alicantino ya conoce el Luis Suñer Picó, que ha visitado con el Cerdanyola y con el cuadro ibicenco, en este caso hace unos meses.

