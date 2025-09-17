El alicantino Manu Castillo refuerza la defensa de la UD Alzira

Manu Castillo es el defensa veterano que anhelaba la UD Alzira para reforzar la defensa.

El central de Benidorm tiene 27 años y llega después de jugar más de 2.000 minutos y ser titular 23 veces la pasada temporada en el Barbastro y la Peña Deportiva en 2ª RFEF. Desde 2020 está jugando en 2ª B primero y 2ª Federación después.

Ha jugado en el Yeclano, Xerez, Tudelano, Cerdanyola y los citados Barbastro y el equipo de Santa Eulària.

En el conjunto aragonés y con el Yeclano se enfrentó al Barcelona y Valencia en Copa del Rey. El alicantino ya conoce el Luis Suñer Picó, que ha visitado con el Cerdanyola y con el cuadro ibicenco, en este caso hace unos meses.