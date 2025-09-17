Alzira amplía la programación del 9-O como preludio del 750º aniversario de la muerte de Jaume I
El cartel de la programación recuerda al voluntariado que ayudó a los municipios afectados por la dana como símbolo de unidad del pueblo valenciano
Alzira calienta motores para conmemorar, el próximo año, el 750º aniversario de la muerte de Jaume I. Como aperitivo a la celebración, el ayuntamiento ha apostado por ampliar la programación vinculada al 9 d'Octubre, con un mes repleto de actividades culturales, musicales y lúdicas.
Aunque tanto la exposición sobre las reinas olvidadas del València (visitable en la Casa de la Cultura hasta el 20 de septiembre) o la exposición 'Somnis' de la Escola Municipal d'Arts Plàstiques (del 24 de septiembre al 6 de octubre) también forman parte de la programación, el grueso de las actividades se desarrollarán a partir del próximo mes.
Entre las más de treinta actividades programadas, figuran: el concierto con el que la coral polifónica celebra su cuadragésimo aniversario, un taller de reciclaje creativo sobre escudos y coronas, el Sopar Estellés, espectáculos de teatro o danza, la exposición fotográfica 'Petjades de Jaume I a Alzira' o el concierto del 8 de octubre. La Fúmiga, Figa Flawas, Esther, Naina y Quinto actuarán para las más de tres mil personas que, por el momento, ya han adquirido su entrada.
"Para Alzira, el 9 d'Octubre es una fiesta que nos une como pueblo, con su cultura, lengua y tradiciones propias. Pero también es una fiesta abierta y acogedora, estamos encantados de recibir a los vecinos de municipios de la comarca o de otras comarcas", ha expresado el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, antes de dar a conocer el cartel anunciador de la programación. La obra, de la diseñadora Flora Gálvez, muestra a un Jaume I en el centro, junto al que varios voluntarios llenos de barro alzan sus herramientas, como símbolo de la solidaridad y unión del pueblo valenciano ante la adversidad.
