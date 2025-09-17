Alzira amplía la programación del 9-O como preludio del 750º aniversario de la muerte de Jaume I

Alzira calienta motores para conmemorar, el próximo año, el 750º aniversario de la muerte de Jaume I. Como aperitivo a la celebración, el ayuntamiento ha apostado por ampliar la programación vinculada al 9 d'Octubre, con un mes repleto de actividades culturales, musicales y lúdicas.

Aunque tanto la exposición sobre las reinas olvidadas del València (visitable en la Casa de la Cultura hasta el 20 de septiembre) o la exposición 'Somnis' de la Escola Municipal d'Arts Plàstiques (del 24 de septiembre al 6 de octubre) también forman parte de la programación, el grueso de las actividades se desarrollarán a partir del próximo mes.

Entre las más de treinta actividades programadas, figuran: el concierto con el que la coral polifónica celebra su cuadragésimo aniversario, un taller de reciclaje creativo sobre escudos y coronas, el Sopar Estellés, espectáculos de teatro o danza, la exposición fotográfica 'Petjades de Jaume I a Alzira' o el concierto del 8 de octubre. La Fúmiga, Figa Flawas, Esther, Naina y Quinto actuarán para las más de tres mil personas que, por el momento, ya han adquirido su entrada.

"Para Alzira, el 9 d'Octubre es una fiesta que nos une como pueblo, con su cultura, lengua y tradiciones propias. Pero también es una fiesta abierta y acogedora, estamos encantados de recibir a los vecinos de municipios de la comarca o de otras comarcas", ha expresado el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, antes de dar a conocer el cartel anunciador de la programación. La obra, de la diseñadora Flora Gálvez, muestra a un Jaume I en el centro, junto al que varios voluntarios llenos de barro alzan sus herramientas, como símbolo de la solidaridad y unión del pueblo valenciano ante la adversidad.