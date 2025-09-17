Alzira fía las obras pendientes de peatonalización a subvenciones

El gobierno de Alzira fía las grandes obras de peatonalización y pacificación del tráfico a la obtención de subvenciones supramunicipales, mientras prioriza actuaciones más pequeñas como la creación de espacios seguros en los entornos escolares.

El alcalde, Alfons Domínguez, tiene claro que el camino a seguir es el de proyectar sobre la capital ribereña «un urbanismo del siglo XXI» dedicado a «conquistar el espacio público para las personas».

Durante los últimos años, se han llevado a cabo múltiples intervenciones dedicadas a reducir el impacto del tráfico rodado y ampliar los espacios donde los peatones tienen prioridad de paso. Otros, en cambio, todavía son conceptos: reformar la calle Major Sant Agustí, unificar las plazas del Regne y el Mercat o transformar Hort dels Frares. «Evidentemente, no podemos ejecutar al mismo tiempo todos los proyectos que querríamos llevar a cabo en la ciudad. Pero pedimos y buscamos todas las subvenciones que podemos y, a medida que puedan llegar, se irá actuando», comenta al respecto Domínguez.

Sin embargo, en estos momentos, el ayuntamiento completa la reforma de uno de sus grandes ejes comerciales al finalizar la remodelación de la calle Benito Pérez Galdós, proyecto que va acompañado, también, de la creación de una plaza en el espacio de la antigua gasolinera de la Plaça d’Alacant.

Al mismo tiempo, da por finalizada la intervención en la calle Concepción Arenal, cerrada al tráfico rodado y en la que se ha creado un espacio peatonal con árboles y vegetación. «Una vez comprobamos el elevado grado de aceptación que tenía el proyecto de unir el colegio Ausiàs March con la plaza de la Marina, pensamos que debíamos seguir actuando en esa línea», indica el alcalde, que añade a continuación: «Queremos unificar también el espacio de Lluís Vives y La Purísima, creando un entorno muy bonito».

El consistorio prioriza, por tanto, la ejecución de pequeñas intervenciones que permitan ahondar en el cambio de modelo de ciudad impulsado hace una década. Las actuaciones más importantes se llevarán a cabo en el entorno de las escuelas. «Ya estamos diseñando los espacios seguros de los colegios García Lorca y Blasco Ibáñez, también estamos mirando con la policía cómo podemos ejecutarlo. Posiblemente, se cerraría una calle, que se dejaría paso solo a los residentes, y se crearía también una zona verde, que falta hace porque ninguno de los centros tiene arbolado o vegetación a su alrededor», asegura Domínguez.

Previamente, el ayuntamiento aprovechará la conmemoración de la Semana Europea de la Movilidad para realizar pruebas piloto en algunos centros. De entre la gran cantidad de actividades previstas, el consistorio prevé cerrar al tráfico el entorno de los colegios Sants Patrons, García Lorca, Blasco Ibáñez, Ausiàs March y Gloria Fuertes con el objetivo de promover el desplazamiento a pie de las familias y evaluar cómo se podrían crear entornos seguros a su alrededor.