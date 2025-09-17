Vaivén
La bandera palestina ondea en el ayuntamiento de Castelló en solidaridad con el pueblo de Gaza
El consistorio condena "el genocidio perpetrado por Israel"
Levante-EMV
El Ayuntamiento de Castelló ha colocado la bandera de Palestina en el balcón consistorial como gesto de solidaridad con el pueblo de Gaza y, a su vez, para condenar "un genocidio perpetrado por Israel". El consistorio ha señalado que, con esta acción simbólica, pretende expresar su apoyo a las víctimas civiles del conflicto y reclamar el alto el fuego inmediato y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.
Castelló ha recordado que este conflicto ha provocado más de 68.000 víctimas, al tiempo que el lunes pasado se inició la ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, donde centenares de miles de personas siguen atrapadas.
El ayuntamiento se suma "a las llamadas de la comunidad internacional y de Naciones Unidas, que han reconocido la situación como un genocidio y han instado a tomar medidas urgentes para poner fin a la violencia y garantizar la protección de la población civil".
