Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha conseguido dar de baja de su cartera de bienes el fustrado centro comercial Vilella en Alzira. Se trata de una estructura de hormigón de un complejo inacabado desde hace más de quince años -la retirada de las grúas confirmó en agosto de 2010 el fracaso de un proyecto que ya llevaba por entonces 17 meses paralizado-, que el conocido también como «banco malo» ha tratado de comercializar en los últimos años a través de portales inmobiliarios e incluso en alguna feria internacional, aunque finalmente ha sido un empresario de la Ribera el que ha comprado el inmueble, en una operación que se cerró el pasado mes de mayo, según han confirmado fuentes de la propia Sareb.

El nuevo propietario de la estructura y la parcela de Vilella ha confirmado su intención de «desarrollar el edificio» e impulsar un proyecto «que genere actividad y sea bueno para la ciudad», aunque no tiene todavía definido en qué consistirá. «No es lo que yo quiera hacer, es lo que me dejen hacer», ha señalado a Levante-EMV, consciente de la situación urbanística de la parcela, que carece de planeamiento después de que una sentencia anulara el PAI del sector Vilella, y de los condicionantes en materia de inundabilidad, ya que el inmueble se encuentra ubicado justo al lado del barranco de la Casella.

Con todo, el primer paso consistirá en realizar una auditoría que analice los usos comerciales o actividades que serían compatibles en esta zona y, con esa información sobre la mesa, volver a activar la programación urbanística del sector, siempre de la mano del Ayuntamiento de Alzira, según ha comentado.

Se vendía en abril por 390.000 €

No ha trascendido el importe de la operación, si bien el último precio conocido por el que la Sareb ofertaba el inmueble era en abril de 390.000 euros. El «banco malo» consideraba inviable finalizar el edificio con las dimensiones y finalidad con la que se proyectó. Ofrecía el inmueble como un edificio de uso mixto, oficinas y comercial, y lo calificaba como un «gran oportunidad» la posibilidad de adquirir esta parcela de suelo terciario de 69.909 metros cuadrados con una edificabilidad de 48.319 m2. El anuncio que ofertaba el inmueble señala que el porcentaje de obra ejecutada es del 15 %.

La presencia de esta estructura de hormigón en uno de los accesos a la ciudad ha sido un motivo de preocupación de las sucesivas corporaciones que han pasado en los últimos años por el ayuntamiento ya que, por un lado, no ofrece una buena imagen de la ciudad mientras que los terrenos forman parte de un sector cuya urbanización también quedó inacabada con la paralización de las obras.

Por otra parte, algunas de las propuestas técnicas que se han barajado en los últimos años para mejorar la protección de Alzira contra inundaciones del barranco de la Casella abogaban por derribar la estructura y aprovechar el terreno para construir un tanque de tormentas o una zona de sacrificio que ayudara a controlar las crecidas del barranco.

Nuevo planeamieNto

Fuentes municipales han declinado cualquier comentario sobre la compra de la estructura del frustrado centro comercial al considerar que se trata de una cuestión privada, aunque sí han señalado que cualquier proyecto en esta parcela de Vilella deberá cumplir «escrupulosamente» la normativa y «pasar todos los filtros» que imponen tanto la Generalitat Valenciana como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), especialmente después de la dana de la que pronto se cumplirá un año.

Las mismas fuentes recordaban que el programa urbanístico del sector quedó anulado por una sentencia judicial, por lo que en la actualidad carece de planeamiento y que cualquier actuación pasa por aprobar uno nuevo que no tiene necesariamente que coincidir con el anterior, que preveía la construcción de tres rotondas. Por otra parte, apuntaban que las cargas urbanísticas del sector también eran elevadas porque la urbanización quedó en su momento inacabada.