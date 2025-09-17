El estilista de Alzira Brian Sanchis gana el premio del jurado profesional en The Emergent Talent de París

El joven estilista de Alzira Brian Sanchis, integrante del equipo de Salones Carlos Valiente, se ha proclamado este lunes 15 de septiembre ganador del premio del jurado profesional en The Emergent Talent, la competición internacional para jóvenes promesas más importante del mundo de la peluquería, celebrada en el marco de MCB by Beauté Sélection en París Porte de Versailles.

El MCB by Beauté Sélection es el evento más importante de la peluquería en Francia y uno de los referentes mundiales, que cada año reúne a más de 50.000 visitantes, 290 expositores, 450 marcas y 12 horas de desfiles en directo. Sin duda, un punto de encuentro internacional que marca la agenda del año para profesionales y marcas de la peluquería.

Este prestigioso certamen es considerado el gran trampolín internacional para la nueva generación de peluqueros. En cada edición, solo ocho talentos internacionales son seleccionados por su creatividad, técnica y pasión por la profesión, trabajando durante meses bajo la tutela de cuatro mentores de renombre mundial: Elle Forman (UK), Sabine Fontaine (FR), Carlos Valiente (ES) y Lucas Olivier Clauzel (FR).

Mentor

En esta ocasión, el estilista español Carlos Valiente fue uno de los mentores elegidos, representando a España y guiando a dos jóvenes talentos: Brian Sanchis, de Salones Carlos Valiente (Alzira), y Eva Sánchez, alumna de la Academia Premium Casanova de Badalona, actualmente parte del equipo del prestigioso salón Felicitas Hair (Mataró).

Brian Sanchis corta el pelo a una modelo. / Levante-EMV

La final tuvo lugar el lunes 15 de septiembre, donde los candidatos dispusieron de tres horas de preparación en backstage para ultimar cada detalle antes de presentar sus propuestas en el escenario principal del espacio ARENA, ante un jurado internacional que valoró la creatividad, la técnica, la coherencia artística y la puesta en escena. El resultado: Brian Sanchis conquistó al jurado profesional y se alzó con el máximo reconocimiento, consolidándose como una de las jóvenes figuras con mayor proyección del sector.

“Este premio significa un sueño cumplido. Hay mucho trabajo detrás de cada competición y compartir escenario con jóvenes talentos de todo el mundo ha sido una experiencia increíble. Me siento muy agradecido a Carlos por su apoyo incansable como mentor y a todo el equipo de Salones Carlos Valiente, que siempre me impulsa a seguir creciendo”, señaló Brian Sanchis.

Otros premios

Especializado en peluquería masculina, Brian Sanchis es el integrante más joven del equipo de Salones Carlos Valiente y el único que ha conseguido reconocimientos de la talla de los AIPP Awards o los One Shot Hair Awards de Texas (EE. UU.).

Con tan solo 25 años, ya cuenta con una destacada proyección internacional, respaldada por galardones como el Premio AIPP BEST MEN 2024, Premio Fígaro Peluquero Revelación 2021 y el Premio Editorial Men HCF París en 2024. Su trayectoria lo posiciona como uno de los estilistas españoles con mayor futuro dentro de la peluquería creativa y artística a nivel mundial.