Este es el itinerario alternativo por las obras de la A-7 entre Benifaió y Picassent

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la reconstrucción de los tramos de la A-7 dañados por la dana, entre los términos municipales de Picassent y Benifaió. Entre los trabajos, se abordará la modificación de la rasante de la autovía para reducir los riesgos de inundación de los kilómetros 356,4 al 361 entre ambas localidades, según ha informado en un comunicado.

El departamento dirigido por Óscar Puente está ejecutando las obras de reconstrucción, reparación y reposición de los elementos funcionales dañados por la dana en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Valencia, para las que se habilitaron por el procedimiento de emergencia más de 78 millones de euros (IVA incluido).

En el marco de estas actuaciones, a partir de las 21.00 horas del viernes 19 de septiembre y en siguientes fines de semana hasta el 26 de octubre, se va a trabajar en la reconstrucción de la rasante de la A-7 en la calzada en sentido Alicante entre los km 356,4 y 361, una actuación que generará afectaciones al tráfico y para la que se prevé una inversión de 18,6 millones de euros (IVA incluido) con el fin de reducir los riesgos de inundación.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, llevará a cabo cortes en la calzada. En concreto, en los fines de semana del 19 al 21 de septiembre y en el del 3 al 5 de octubre, se producirá un corte total de la calzada en sentido Alicante desde las 21.00 del viernes hasta las 15.00 del domingo.

En el del 26 al 28 de septiembre y los del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre habrá un corte nocturno de la calzada desde las 21.00 hasta las 9.00 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo.

El fin de semana del 9 al 12 de octubre no tendrá afecciones, por operación especial de tráfico. En los fines de semana con cortes nocturnos, a partir de las 9:00 horas se reabrirá la calzada con un carril habilitado para garantizar la circulación y quedará restituida por completo a lo largo de la mañana.

Por su parte, en los fines de semana con cortes totales e ininterrumpidos (desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo), se habilitará un itinerario alternativo, utilizando las carreteras AP-7, CV-42 y CV-525 para mejorar la fluidez del tráfico.

Durante estos trabajos se llevará a cabo la reconstrucción de la rasante de la carretera en la calzada sentido Alicante, en un tramo "especialmente sensible" donde en los últimos años se han registrado episodios de inundación -incluida la dana- que han provocado el cierre total de la autovía.