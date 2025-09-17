Més Algemesí reclama permeabilizar las vías del tren para reducir el riesgo de inundación del Raval
El colectivo pide un estudio a Adif y al Ministerio de Transportes al considerar que la vulnerabilidad del barrio crece al producirse el efecto barrera
Més Algemesí ha reclamado a Adif y al Ministerio de Transportes que elabora un estudio con el fin de permeabilizar las vías del tren para, de ese modo, "evitar el efecto barrera que perjudicó al Raval" durante la inundación sufrida el 29 de octubre del pasado año.
"De manera parecida a conforme se ha venido actuando desde la pantanada con la AP-7, que ha mejorado su drenaje para impedir que haga de muro, y de igual manera que se vuelven a plantear nuevas actuaciones de Algemesí hacia el norte para hacerla todavía más permeable, entendemos que es preciso emprender un estudio serio de la permeabilización de la vía de ferrocarril desde Benifaió hasta Algemesí y especialmente dentro de nuestro casco urbano. Y de esto, nadie ha hablado y no tenemos ninguna propuesta del equipo de gobierno al respeto", ha manifestado el portavoz de la formación, Josep Bermúdez.
El colectivo sostiene que la línea férrea supone un "obstáculo" que contribuiría a la acumulación de agua en el barrio en un nuevo episodio de avenida del Magro. Por ello, presentará una moción en el pleno del jueves para abordar esta necesidad. "No es competencia de este ayuntamiento ni hacer el estudio, ni las actuaciones, ni financiarlo, como es obvio, pero sí que es nuestra obligación pedir un estudio integral de Adif y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de actualización y mejora de la línea de ferrocarril a su paso que tenga por objetivo el mejorar la permeabilización de la línea en futuras inundaciones del Magro, así como mejorar la conexión del barrio del Raval con el resto del casco urbano de Algemesí", ha expresado Bermúdez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- Capturas de decenas siluros confirman la multiplicación de esta especie depredadora en el Magro tras la dana
- La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
- Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
- Interceptan en Turís a un vehículo que superaba en 101 km/h la velocidad permitida
- La CHJ busca fórmulas para frenar la expansión del siluro invasor por el Magro
- Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz