Més Algemesí reclama permeabilizar las vías del tren para reducir el riesgo de inundación del Raval

Més Algemesí ha reclamado a Adif y al Ministerio de Transportes que elabora un estudio con el fin de permeabilizar las vías del tren para, de ese modo, "evitar el efecto barrera que perjudicó al Raval" durante la inundación sufrida el 29 de octubre del pasado año.

"De manera parecida a conforme se ha venido actuando desde la pantanada con la AP-7, que ha mejorado su drenaje para impedir que haga de muro, y de igual manera que se vuelven a plantear nuevas actuaciones de Algemesí hacia el norte para hacerla todavía más permeable, entendemos que es preciso emprender un estudio serio de la permeabilización de la vía de ferrocarril desde Benifaió hasta Algemesí y especialmente dentro de nuestro casco urbano. Y de esto, nadie ha hablado y no tenemos ninguna propuesta del equipo de gobierno al respeto", ha manifestado el portavoz de la formación, Josep Bermúdez.

El colectivo sostiene que la línea férrea supone un "obstáculo" que contribuiría a la acumulación de agua en el barrio en un nuevo episodio de avenida del Magro. Por ello, presentará una moción en el pleno del jueves para abordar esta necesidad. "No es competencia de este ayuntamiento ni hacer el estudio, ni las actuaciones, ni financiarlo, como es obvio, pero sí que es nuestra obligación pedir un estudio integral de Adif y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de actualización y mejora de la línea de ferrocarril a su paso que tenga por objetivo el mejorar la permeabilización de la línea en futuras inundaciones del Magro, así como mejorar la conexión del barrio del Raval con el resto del casco urbano de Algemesí", ha expresado Bermúdez.