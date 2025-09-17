Se hacen pasar por directivos de un club de fútbol para timar a posibles patrocinadores

El CF Tous, que milita en el grupo noveno de la Tercera FFCV, ha denunciado, a través de sus redes sociales, que ha detectado «intentos por parte de personas ajenas al club que, haciéndose pasar por miembros de la directiva, están solicitando dinero en nombre de la entidad a posibles patrocinadores».

El club ha insistido, igualmente, en que cualquier empresa que reciba una posible petición de patrocinio contacte directamente con la entidad «para verificar su autenticidad». Asimismo, ha identificado a Juan Roig y Pau Torrijo como los únicos responsables de dicho ámbito.

Para un club modesto, cualquier ingreso es vital para su subsistencia, por lo que agradecen cualquier apoyo y la directiva considera indispensable «proteger la confianza» de patrocinadores y colaboradores. «Estas prácticas fraudulentas intentan aprovecharse de la buena voluntad de quienes apoyan el deporte local», lamenta.

«No permitiremos que actuaciones externas ensucien el nombre y la reputación del Club de Fútbol Tous, construido durante años con trabajo, ilusión y compromiso», ha concluido la institución deportiva.