De políticos a "padrinos": la fiebre de los alcaldes por "bautizar" comercios

Los representantes institucionales comparten en sus redes sociales la apertura de nuevos negocios en los municipios

La alcaldesa de Carcaixent corta la cinta junto a la joven emprendedora.

La alcaldesa de Carcaixent corta la cinta junto a la joven emprendedora. / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

La apertura de un negocio siempre es motivo de alegría en los municipios. Los alcaldes de muchas localidades de la Ribera han decidido sumarse a este tipo de celebraciones y acompañar a los vecinos y vecinas que se embarcan en esta aventura para desearles suerte y mostrarles el apoyo del consistorio.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha sido la última en sumarse a esta tendencia. Previamente ya lo han hecho el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, o el primer edil de Alberic, Toño Carratalà. Almiñana ha acompañado recientemente a la propietaria de un nuevo centro de fisioterapia que se ha instalado en el municipio. La alcaldesa, incluso, ha cortado la cinta junto a la joven emprendedora.

TEMAS

Alzira amplía la programación del 9-O como preludio del 750º aniversario de la muerte de Jaume I

Més Algemesí reclama permeabilizar las vías del tren para reducir el riesgo de inundación del Raval

Transportes atribuye a l'Alcúdia la retirada del autobús al hospital

El estilista de Alzira Brian Sanchis gana el premio del jurado profesional en The Emergent Talent de París

De políticos a "padrinos": la fiebre de los alcaldes por "bautizar" comercios

Roban por cuarta vez las thujas plantadas en una céntrica calle de Alzira

Se hacen pasar por directivos de un club de fútbol para timar a posibles patrocinadores

Sanidad invierte 1,3 millones en renovar las camas del Hospital de la Ribera

