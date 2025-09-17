Vaivén
De políticos a "padrinos": la fiebre de los alcaldes por "bautizar" comercios
Los representantes institucionales comparten en sus redes sociales la apertura de nuevos negocios en los municipios
La apertura de un negocio siempre es motivo de alegría en los municipios. Los alcaldes de muchas localidades de la Ribera han decidido sumarse a este tipo de celebraciones y acompañar a los vecinos y vecinas que se embarcan en esta aventura para desearles suerte y mostrarles el apoyo del consistorio.
La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha sido la última en sumarse a esta tendencia. Previamente ya lo han hecho el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, o el primer edil de Alberic, Toño Carratalà. Almiñana ha acompañado recientemente a la propietaria de un nuevo centro de fisioterapia que se ha instalado en el municipio. La alcaldesa, incluso, ha cortado la cinta junto a la joven emprendedora.
