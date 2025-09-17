Roban por cuarta vez las thujas plantadas en una céntrica calle de Alzira

El Ayuntamiento de Alzira vuelve a denunciar el robo de las thujas recién plantadas en la calle Benito Pérez Galdós. El consistorio alerta de que este tipo de sustracciones ya se han producido hasta en cuatro ocasiones durante los últimos meses y, por lo tanto, solicitan colaboración ciudadana para encontrar a los responsables.

La concejalía de Agricultura, Servicios para la Ciudad, Plagas y Seguridad de Alzira ya alertó de esta situación el pasado mes de agosto, cuando se llevaron ocho de las once thujas plantadas esa misma semana. Ahora la situación se repite un mes después.

Ante esta situación, el área encargada de estos trabajos intenta buscar una solución para que no se repitan estos hechos, por lo que reforzarán la vigilancia y buscarán medidas para que no se repita. "No nos quedaremos de brazos cruzados", señala.

"Lo que está sucediendo en las jardineras de la calle Benito Pérez Galdós es una vergüenza y una falta de respeto para toda la ciudad", señalan desde la concejalía. Desde el área lamentan que "lo que tendría que ser un espacio verde y cuidado para disfrutar la ciudad se ha convertido en el objetivo del incivismo más egoísta e irresponsable".

El consistorio recuerda a la ciudadanía que este tipo de actos no sólo comportan un coste económico para las arcas públicas, sino que también es "una agresión directa al trabajo de mejora que estamos haciendo desde la concejalía".

El ayuntamiento señala que es "inaceptable que mientras trabajamos para conseguir una ciudad más limpia, verde y amable, haya personas que destruyan o se aprovechen que es de todos".