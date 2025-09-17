Susto en Guadassuar al producirse un incendio en la planta de residuos

Otro susto en la planta de tratamiento de residuos de Guadassuar, al prenderse fuego una de las naves pasadas las 14:00 horas de este miércoles.

Según fuentes oficiales consultadas por Levante-EMV, el fuego se ha originado en una de las naves del complejo valorización al arder una docena de colchones. Aunque se limitaba a una zona muy concreta, de unos cincuenta metros cuadrados, y no revertía gran complejidad, se ha creado una columna de humo visible desde varios kilómetros.

Se ha desplazado una dotación de bomberos del parque de Alzira, aunque fuentes municipales aseguraban que los propios operarios de la planta habían sofocado las llamas.