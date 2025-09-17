Transportes atribuye a l'Alcúdia la retirada del autobús al hospital
La conselleria defiende que el consistorio "puede seguir prestando el servicio como una competencia impropia" y emplaza la mejora de frecuencias a la regularización de la línea
La Conselleria de Infraestructuras y Transportes ha señalado al Ayuntamiento de l'Alcúdia como el responsable de la retirada del autobús que conecta la localidad con el Hospital Universitario de la Ribera.
El área que dirige el conseller Vicente Martínez Mus recuerda al ayuntamiento, y tras las palabras del alcalde, Andreu Salom, que "no se trata de incumplir la ley". En este sentido, la conselleria explica que "el consistorio, si lo desea, puede seguir prestando el servicio como una competencia impropia, ya que existe un procedimiento específico". No obstante, desde el área reconocen no tener constancia de que se haya activado ese procedimiento.
Cabe recordar, y como ya informó este diario, que el servicio de transporte al hospital era financiado íntegramente por el ayuntamiento, que, en palabras de Salom, "asumía competencias que no le corresponden mientras la Conselleria de Infraestructuras y Transportes resolvía la situación de la línea entre Catadau y el hospital". En sus palabras, este servicio es "un refuerzo a la reducida oferta de la línea entre Catadau y el hospital, añadiendo varias salidas diarias complementarias en los dos sentidos".
Adjudicación del servicio
La conselleria, por su parte, señala que ya se presta este servicio, aunque "con una frecuencia que no resulta suficiente para el ayuntamiento". Ante esta situación, el consistorio decidió establecer este transporte que ahora retira. El primer edil, por su parte, explica que “a principios del año 2024, en una reunión mantenida en la conselleria, se informó al ayuntamiento que a finales de ese año o principios de 2025 adjudicaría este servicio.
“Después de dar un margen razonable de nueve meses, el ayuntamiento ha decidido dejar en manos de la administración responsable el transporte entre l’Alcúdia y Alzira, ya que no cabe ninguna posibilidad legal de continuar financiándolo con fondos municipales”, indicaban en un comunicado emitido para informar del fin del servicio.
La conselleria reconoce que, una vez se active la concesión directa, el servicio "tendrá un mayor nivel de expediciones". No obstante, todavía no hay una fecha establecida.
