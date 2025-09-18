Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Algemesí repartirá pulseras para detectar drogas en la bebida durante la semana taurina

El ayuntamiento habilitará también cuatro puntos violeta para reforzar la seguridad

Las fiestas de San Fermín ya han hecho uso de pulseras centinela.

Las fiestas de San Fermín ya han hecho uso de pulseras centinela. / Jesús Diges

Óscar García

Alzira

La semana taurina de Algemesí arrancará con una gran novedad por parte de la Unidad de Igualdad del ayuntamiento, ya que repartirá pulseras centinela, las cuales permiten detectar la presencia de diferentes tipos de drogas en la bebida mediante un funcionamiento sencillo: la persona que la lleva, si sospecha que alguien ha introducido estupefacientes en su bebida, solo debe meter el dedo en el líquido y dejar caer unas gotas de este sobre los rectángulos del test. En unos segundos, y en función del color de dichos rectángulos, sabrá si su bebida contiene sustancias tóxicas.

Asimismo, la pulsera tiene impreso un código QR que ofrece un servicio de geolocalización a través de la aplicación STOP SPIKING. Esta aplicación, además, contiene instrucciones sobre cómo usar la pulsera y cómo interpretar los resultados del test.

Con el ofrecimiento de este recurso a la población lo que se pretende es detectar y evitar la sumisión química para la comisión de delitos, así como convertir las celebraciones en un espacio seguro para todo el mundo.

Espacios libres de violencia

Además, se ha previsto la instalación de cuatro Puntos Violeta con el objetivo de visibilizar el compromiso del consistorio por reforzar la seguridad en entornos festivos y de ocio nocturno y garantizar espacios libres de violencia contra las mujeres.

Noticias relacionadas y más

Además, como servicio de información, asesoramiento y sensibilización, los Puntos Violeta contarán con materiales para dar a conocer a la ciudadanía los recursos disponibles en caso de ser víctimas de, o presenciar, agresiones contra la libertad sexual. Así, las profesionales de los Puntos Violeta ofrecerán información sobre la aplicación AlertCops, gestionada directamente por Policía y Guardia Civil, o sobre la necesidad de erradicar conductas y actitudes que perpetúan situaciones de violencia contra las mujeres como la explotación sexual y la prostitución ajena.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
  2. Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
  3. Capturas de decenas siluros confirman la multiplicación de esta especie depredadora en el Magro tras la dana
  4. La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
  5. Polémica en las fiestas de Carlet al sonar la canción que insulta a Pedro Sánchez
  6. Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz
  7. La CHJ busca fórmulas para frenar la expansión del siluro invasor por el Magro
  8. Adjudican el nuevo puente para evitar inundaciones en Alzira, aunque las obras aún se demorarán 5 meses

Algemesí repartirá pulseras para detectar drogas en la bebida durante la semana taurina

Algemesí repartirá pulseras para detectar drogas en la bebida durante la semana taurina

La playa de la Ribera que ha abierto el primer gimnasio al aire libre frente al mar en España

La playa de la Ribera que ha abierto el primer gimnasio al aire libre frente al mar en España

Nuevas catas confirman más daños en el colegio de l'Alcúdia afectado por la dana

Nuevas catas confirman más daños en el colegio de l'Alcúdia afectado por la dana

Alzira presenta la Memòria d’Idea 2024 amb vora 6.5 M€ gestionats

Alzira presenta la Memòria d’Idea 2024 amb vora 6.5 M€ gestionats

A qui beneficia el nou Pont de Xàtiva?

A qui beneficia el nou Pont de Xàtiva?

Una tesis doctoral avala la eficacia de la suelta de mosquitos tigre esterilizados que se probó en Polinyà

Una tesis doctoral avala la eficacia de la suelta de mosquitos tigre esterilizados que se probó en Polinyà

La Generalitat inicia el dragado para retirar 170.000 m³ de sedimentos de la riada del fondo marino de Cullera

La Generalitat inicia el dragado para retirar 170.000 m³ de sedimentos de la riada del fondo marino de Cullera

Alzira limpiará los solares privados de la zona educativa de Tulell ante las quejas de directores y familias

Alzira limpiará los solares privados de la zona educativa de Tulell ante las quejas de directores y familias
Tracking Pixel Contents