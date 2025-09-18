Algemesí repartirá pulseras para detectar drogas en la bebida durante la semana taurina

La semana taurina de Algemesí arrancará con una gran novedad por parte de la Unidad de Igualdad del ayuntamiento, ya que repartirá pulseras centinela, las cuales permiten detectar la presencia de diferentes tipos de drogas en la bebida mediante un funcionamiento sencillo: la persona que la lleva, si sospecha que alguien ha introducido estupefacientes en su bebida, solo debe meter el dedo en el líquido y dejar caer unas gotas de este sobre los rectángulos del test. En unos segundos, y en función del color de dichos rectángulos, sabrá si su bebida contiene sustancias tóxicas.

Asimismo, la pulsera tiene impreso un código QR que ofrece un servicio de geolocalización a través de la aplicación STOP SPIKING. Esta aplicación, además, contiene instrucciones sobre cómo usar la pulsera y cómo interpretar los resultados del test.

Con el ofrecimiento de este recurso a la población lo que se pretende es detectar y evitar la sumisión química para la comisión de delitos, así como convertir las celebraciones en un espacio seguro para todo el mundo.

Espacios libres de violencia

Además, se ha previsto la instalación de cuatro Puntos Violeta con el objetivo de visibilizar el compromiso del consistorio por reforzar la seguridad en entornos festivos y de ocio nocturno y garantizar espacios libres de violencia contra las mujeres.

Además, como servicio de información, asesoramiento y sensibilización, los Puntos Violeta contarán con materiales para dar a conocer a la ciudadanía los recursos disponibles en caso de ser víctimas de, o presenciar, agresiones contra la libertad sexual. Así, las profesionales de los Puntos Violeta ofrecerán información sobre la aplicación AlertCops, gestionada directamente por Policía y Guardia Civil, o sobre la necesidad de erradicar conductas y actitudes que perpetúan situaciones de violencia contra las mujeres como la explotación sexual y la prostitución ajena.