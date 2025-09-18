Alzira limpiará los solares privados de la zona educativa de Tulell ante las quejas de directores y familias
El ayuntamiento se compromete a modificar la ordenanza para garantizar que la suciedad se retire, bien por parte de los propietarios o bien de forma subsidiaria, en unos plazos muy concretos para que no interfiera en el curso escolar
El Ayuntamiento de Alzira limpiará de forma subsidiaria las parcelas llenas de maleza y suciedad de la zona educativa de Tulell, tras las múltiples quejas de familias y centros.
Esta semana, el gobierno municipal se reunió con representantes de las familias y también de los equipos directivos del instituto La Murta, el colegio Tirant lo Blanch, la escuela infantil Tulell, Florida Campus y la Universidad Católica para atender sus reclamaciones. Su malestar radicaba en que, con el curso ya iniciado, los solares por urbanizar de la zona presentaban un estado de suciedad considerable.
Algunas familias han llevado a cabo acciones simbólicas. En una sola tarde, llenaron hasta ocho bolsas de basura con los residuos lanzados a estas parcelas. También retiraron tablones de madera con clavos oxidados.
Según ha detallado la Coordinadora d'Associacions de Famílies d'Almunes d'Alzira, el ejecutivo local trasladó su intención de actuar, aunque insistió en que los procesos administrativos son siempre muy lentos, ya que primero se insta a los propietarios a que adecenten los solares y solo cuando han transcurrido tres meses se puede ejecutar la limpieza de forma subsidiaria. Al respecto, se trasladó a familias y centros que se modificará la ordenanza para establecer unos plazos muy concretos en los que dichos solares deben estar limpios para garantizar que se mantengan en buenas condiciones durante el curso.
Asimismo, trasladaron al ayuntamiento otros problemas particulares de cada centro. Por ejemplo, se abordó la problemática que generan los vehículos que se suben a las aceras para dejar a los alumnos en los días de lluvia y la posibilidad de imposibilitar el acceso. De igual modo, los directores de los centros Florida y Murta denunciaron que son muchos los lunes en los se encuentran restos de vidrio en los patios, por lo que presumen que se realizan botellones durante el fin de semana.
