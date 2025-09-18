Alzira presenta la Memòria d’Idea 2024 amb vora 6.5 M€ gestionats
El 73% d’ingressos són de captació d’altres administracions
Prop de 14.000 persones es beneficien del treball d’este departament municipal
Hui s’ha presentat en roda de premsa la memòria anual d’Idea, Iniciativa per al desenvolupament econòmic d’Alzira. Este departament municipal, encapçalat per la regidora de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç, enguany complix 30 anys d’activitat i presenta unes xifres, relatives a l’any 2024, amb un pressupost anual de 6.496.386€, el 73% d’origen de subvencions d’altres administracions, quantitat que suposa més del 12% del total de l’Ajuntament d’Alzira i que consolida l’agència d’ocupació com a referent a la Comunitat Valenciana.
Un total de 8 treballadors fixes, un més que l’any passat, i 117 temporals. En este sentit la regidora ha destacat el gran treball, l’agilitat i les ganes de superació de tot l’equip i ha destacat “la vocació de servei de tots i cadascun dels treballadors i col·laboradors d’Idea”.
En 2024, són les 13.982 les persones sobre les que ha tingut impacte la seua tasca per augmentar l’ocupabilitat, millorar el perfil professional de la ciutadania i reduir l’atur.
La gestió de Idea abarca cinc sectors fonamentals i 51 programes, el primer, la formació amb 13 programes en marxa durant l’any passat, per a formar 265 persones, amb un pressupost de 2.257.094€. L’orientació i intermediació laboral amb 9 programes s’aconseguixen 72 contractacions directes i 142 indirectes, 10 programes destinats a emprenedors, 11 programes per als nostres comerços, 2 de promoció econòmica i 28 programes europeus. Amb estes xifres de gestió, l’objectiu és continuar treballant en les línies estratègiques per tal se seguir aconseguint ajudar a les persones.
La directora d’Idea, Carmen Herrero, ha aprofitat l’ocasió per a agrair a l’equip de treballadors municipals, així com a la regidora, el seu compromís per les persones usuàries del departament: "Tenim el focus posat en les persones i això és part del l’èxit d’este projecte que enguany complix 30 anys".
