El alzireño Agustín Gregori, nuevo presidente de la asociación española de snacks

El consejero delegado y presidente ejecutivo de la compañía alzireña Grefusa, Agustín Gregori, presidirá también durante los dos próximos años la Asociación de Snacks, que agrupa a las empresas especializadas en la elaboración de patatas fritas, frutos secos y otros aperitivos y que cuenta con una representatividad próxima al 80 % de la cuota de mercado del sector en la categoría de snacks y de casi un 60 % en frutos secos.

Gregori sustituye en el cargo a Marta Puyuelo, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pepsico en el Suroeste de Europa.

Entre los objetivos que Gregori se marca para su mandato destacan el refuero de la competitividad del sector, "promoviendo un entorno favorable para la innovación", y seguir impulsando "la sostenibilidad en la toda la cadena de valor".