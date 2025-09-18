El colegio de Llombai denuncia la falta de maestros al superar dos grupos el límite de alumnos

Las familias del colegio público Sant Francesc de Borja de Llombai han comenzado el curso con un nivel de matrícula que supera sus expectativas. Y también las ratios permitidas, por lo que reclaman a la conselleria de Educación medios para resolver el problema.

Según ha detallado el Ampa del centro, en estos momentos hay dos grupos de Educación Primaria que superan la ratio de 25 alumnos que marca la normativa: uno de ellos cuenta con 27 estudiantes matriculados, mientras que otro llega a 29.

Sin embargo, el colectivo lamenta no haber recibido todavía respuesta alguna por parte de la inspección a pesar de que tanto las familias, como el centro y el ayuntamiento lo han intentado "de forma reiterada". Unas comunicaciones que, apostilla, se remontan al pasado mes de junio.

Además, asegura que los dos grupos que se ven afectados cuentan "con un importante número de niños con necesidades especiales o recién llegados que desconocen las dos lenguas cooficiales" por lo que "se agrava la situación para el alumnado y para la plantilla actual".

"El centro disfruta de un gran prestigio en la comarca al con un aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario), un aula de dos años, 'escola matinera', comedor con cocina propia y extraescolares integradas en el propio recinto", expone el Ampa, que concluye: "Recordamos que no desdoblar es ilegal y, además, ya empieza a tener consecuencias negativas en los grupos afectados, que no pueden recibir la atención adecuada".